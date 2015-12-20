کنسرت «ماه و ماهی» به تعویق افتاد/ اولین تجربه تیتراژخوانی

حجت اشرف زاده درگفتگو با خبرنگار مهر درباره تازه‌ترین فعالیت های موسیقایی خود توضیح داد: با همفکری مدیر برگزاری کنسرت تصمیم گرفتیم که با عجله کاری انجام ندهیم و هر زمان که تمرکز بیشتری داشتیم برای برپایی کنسرت اقدام کنیم و به همین جهت تاریخ برگزاری کنسرت که پیش از این ۱۵ دی ماه اعلام شده بود به روز دوم بهمن ماه در برج میلاد تغییر پیدا کرد.

وی درباره برنامه هایی که برای این کنسرت در نظر گرفته است، بیان کرد: در کنسرت پیش‌رو که به تهیه کنندگی محمدحسین تفرشی برگزار می شود، ما دو بخش متفاوت را برای مخاطبان در نظر گرفته ایم که در بخش اول کنسرت قطعات منتخب آلبوم «ماه و ماهی» اجرا می شود و در بخش دوم نیز که تا حد زیادی با بخش اول تفاوت دارد یک ارکستر کاملا متفاوت در سبک موسیقی فیوژن جایگزین ارکستر بخش اول خواهد شد. در این بخش چند قطعه جدید به علاوه قطعات بازسازی شده برگرفته از موسیقی منطقه خراسان با ترکیب سازهایی چون کمانچه، درامز، گیتار الکتریک، عود، پرکاشن اجرا می شود.

خواننده آلبوم پرطرفدار «ماه و ماهی» با اشاره به دیگر فعالیت های خود گفت: اخیرا برای تیتراژ پایانی سریال تلویزیونی «یادداشت های یک زن خانه دار» به کارگردانی مسعود کرامتی اثری را به آهنگسازی افشین عزیزی و ترانه احمد امیرخلیلی آماده کردم که به نوعی اولین اثر محاوره ای من است و تصور می کنم با توجه به ساختاری که برای آن در نظر گرفته ایم کار بسیار متفاوتی شده که خودم آن را خیلی دوست دارم. این قطعه همزمان با پخش سریال در فضای مجازی نیز منتشر می شود تا علاقه مندان بیشتری از اثر استفاده کنند.

اشرف زاده در بخش پایانی صحبت‌های خود بیان کرد: مدتی پیش در یک محفل خودمانی روی اثری از استاد محمد علی بهمنی خوانشی انجام دادم که خوشبختانه مقبول حاضران در جلسه واقع شد و به تشویق این دوستان تصمیم دارم روی این قطعه نیز کارهایی را انجام بدهم تا اگر خدا خواست قطعه ای از استاد بهمنی نیز در کارنامه کاری بنده وجود داشته باشد. اگر شرایط طبق برنامه ریزی ما پیش برود بنده این دو قطعه تازه‌ را در کنسرت اجرا می کنم.