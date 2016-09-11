حجت اشرف‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر که آلبوم «ماه و ماهی» وی از آثار پرمخاطب شده است درباره انتشار آلبوم جدیدش اینگونه گفت: در ادامه فعالیت هایی که طی ماه‌های اخیر و بعد از انتشار آلبوم «ماه و ماهی» دنبال می کردم تصمیم دارم به زودی کار تولید و ضبط آلبوم جدیدم را آغاز کنم که به همین منظور با علیرضا افکاری آهنگساز و تنظیم کننده مطرح کشورمان مذاکراتی را انجام دادم تا وی به عنوان مدیر بخشی از کار در این آلبوم با ما همراهی کند.

این خواننده جوان اضافه کرد: برای برگزاری هر چه بهتر برنامه های زنده نیز در تدارک انعقاد قرارداد با تهیه کننده جدید هستم که به محض قطعی شدن درباره جزئیات آن اعلام رسمی خواهد شد. به هر صورت در برگزاری کنسرت ها و مدیریت برنامه ها نیازمند این هستیم که بتوانیم در فضایی منظم و برنامه ریزی شده کارها را جلو ببریم که ایجاد چنین فضایی نیازمند یک تهیه کننده و کنسرت‌گذار خوب است که امیدوارم به نتایج خوبی در این زمینه برسیم.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا تصمیمی برای انتشار آلبومی در حوزه موسیقی اصیل ایرانی ندارد، گفت: من به حوزه موسیقی اصیل ایرانی ارادت ویژه ای داشته و دارم اما بعد از انتشار آلبوم «ماه و ماهی» که مخاطبان من را با آن جنس موسیقی شناختند تصمیم گرفتم تا با انتشار چند قطعه مشابه در فضای مجازی واکنش های آنها را بیشتر دریافت کنم که همین واکنش ها من را بر آن داشت که تا انتهای مسیر این فضای کاری کار را ادامه دهم. البته ادامه همین روند نیز نیازمند حضور مشاوران و گروهی است که علاوه بر تسلط در موسیقی پاپ و ارکسترال در حوزه موسیقی ایرانی نیز تجربه های خوبی دارند و اتفاقا از این جهت است که با علیرضا افکاری، افشین عزیزی، حمید اکبرزاده و تعدادی دیگر از دوستان وارد تجربه‌هایی جدید شدیم.

خواننده آلبوم «ماه و ماهی» اضافه کرد: در ادامه علاقه بسیار فراوانی که در حوزه موسیقی ایرانی داشته و دارم قطعاتی را در حوزه موسیقی منطقه خراسان خوانده و جمع آوری کردم که تصمیم دارم در آینده ای نزدیک با تنظیم دوباره آنها، اثر مجزایی را درباره موسیقی خراسانی منتشر و آن را در دسترس علاقه مندان قرار دهم. البته غیر از این تجربه بنده سال گذشته همزمان با انتشار آلبوم «ماه و ماهی» ضبط آلبوم دیگری را به آهنگسازی مجتبی روزبه هنرمند نیشابوری به اتمام رساندم که کاملا در حال و هوای موسیقی اصیل ایرانی است و تصورم این است که با توجه به توانایی های آهنگساز اثر بسیار فوق العاده ای شده که دوست داریم در یک زمان درست نسبت به انتشار آن اقدام کنیم.

اشرف زاده در بخش پایانی صحبت های خود تصریح کرد: وقتی کارهای یک خواننده در بین مخاطبان با استقبال خوبی مواجه می شود یک خطر جدی خواننده را تهدید می کند که در صورت بالابردن تراکم اجراهای زنده خود دچار آفتی می شود که جبران آن بسیار سخت است از این جهت و برای اینکه به هیچ عنوان دوست ندارم عجولانه کاری را انجام دهم فعلا اجراهای زنده را کمتر کردم.