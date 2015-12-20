به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کبیر، ظهر امروز در حاشیه همایش روسای بیمه‌گری، درآمد و فناوری اطلاعات در یزد در نشستی خبری اظهار داشت: اگر وزارت بهداشت خدمات ویژه ای در حوزه درمان نازایی تعریف کند، آن را نیز پوشش بیمه ای خواهیم داد.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد وضعیت بدهی بیمه سلامت به موسسات درمانی، پزشکان، داروخانه‌ها و ... بیان کرد: تخصیص نیافتن هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از منابع بیمه سلامت سبب شد از پرداخت‌ها عقب بیفتیم و اکنون به موسسات طرف قرارداد بدهی داریم اما امیدواریم با تحقق وعده دولت، این بدهی‌ها به روز رسانی شود.

کبیر عنوان کرد: امسال دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از هزینه‌های سال قبل بیمه سلامت را پرداخت کردیم و بخش قابل توجهی از پرداخت‌های امسال عقب است در عین حال معتقدم که سازمان‌های بیمه‌گر باید در برابر موسساتی که خرید خدمت می کنند، متعهد بوده و مطالبات آنها را به روز کنند.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در مورد بیمه اتباع بیگانه اظهار داشت: این طرح با همکاری کمیساریای عالی پناهندگان و اداره اتباع بیگانه وزارت کشور به تصویب رسید و از هفت مهر ۹۴ تا هفت فروردین ۹۵ برای اتباع بیگانه مجاز، مهلت برای قرار گرفتن زیر چتر بیمه ای تعیین شده است.

کبیر در مورد پوشش بیمه همگانی نیز اظهار داشت: در حال حاضر ۱۰ میلیون نفر در کشور زیر پوشش بیمه همگانی قرار گرفته اند و امسال نیز ۵۵۰ میلیارد تومان برای این بیمه در نظر گرفته شده و به نظر می رسد کمتر از یک درصد مردم فاقد هر نوع پوشش بیمه ای هستند که اغلب آنها از افراد دارای تمکن مالی هستند.

وی در این نشست همچنین به سئوالات خبرنگاران در زمینه‌های بیمه سلامت بیماران صعب‌العلاج، وضعیت بیمه آتیه سازان حافظ و مشکلات ایجاد شده برای بازنشستگان و ... پاسخ داد.

گفتنی است؛ در حال حاضر بالغ بر ۴۱ میلیون نفر در کشور در قالب طرح‌های مختلف زیر پوشش بیمه سلامت قرار گرفته اند.