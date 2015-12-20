نقش آب در سبد هزینه خانوار مناسب نیست/۱۵درصدمنابع عمرانی محقق شد

به گزارش خبرنگار مهر، شاهین پاکروح بعداز ظهر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی اظهار کرد: در حال حاضر در استان خراسان جنوبی موضوع تنش آبی را به صورت جدی پیش رو داریم.

وی با بیان اینکه ۱۵ سال خشکسالی‌های پی در پی در کشور شرایط نامناسبی را ایجاد کرده است، افزود: موضوع تنش آبی مسئله‌ای اساسی و چالشی بزرگ است.

وی با اشاره به اینکه آب و فاضلاب به دنبال ارائه خدمات پایدار است، اظهار کرد: در این زمینه باید پروژه‌های تامین آب را به صورت اجرایی و با انجام مهندسی مجدد با توجه به تغییرات منابع آب به یک نگرش جدی تبدیل کنیم.

معاون هماهنگی و پشتیبانی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با بیان اینکه یکی از بزرگ‌ترین تصفیه خانه‌های آب در استان خراسان جنوبی به صورت فرآیندی و آزمایشی کار می‌کند، افزود: این تصفیه خانه یکی از پروژه‌های بی‌نظیر در استان خراسان جنوبی است.

وی با اشاره به اینکه یکی از مولفه‌های ارائه خدمات پایدار اقتصاد آب است، تصریح کرد: زمانی می‌توانیم خدمات پایدار داشته باشیم که منابع درآمدی مناسب و پایدار به دست آوریم.

پاکروح با بیان اینکه منابع درآمدی شرکت متناسب با هزینه‌ها نیست، اظهار کرد: نقش آب در سبد هزینه خانوار مناسب نیست.

وی با بیان اینکه گرچه تدابیری در ارتباط با تعدیل قیمت آب در دست است، گفت: اما هنوز تعدیل قیمت آب که یکی از مولفه‌های خدمات پایدار است به جایی نرسیده است.

وی با بیان اینکه اعتبار پروژ‌های عمرانی کشور بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است، افزود: از بدو تاسیس تاکنون تنها ۱۵درصد از این منابع را دریافت کرده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه تحریم یکطرفه و ناحق تنش‌های زیادی را در اجرای پروژه‌های عمرانی رقم زد، اظهار کرد: گرفتن وام از محل اعتبارات اکو که در کل کشور تنها به دو شهر تسهیلات پرداخت کرده است کمکی بود تا بتوانیم در راستای اجرای پروژه‌های عمرانی در استان استفاده کنیم.

معاون هماهنگی و پشتیبانی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور بیان داشت: یکی از مولفه‌های اصلی خدمات پایدار توسعه منابع انسانی است.

وی با بیان اینکه یکی از بزرگ‌ترین منابع آب و فاضلاب منابع انسانی است، افزود: توسعه منابع انسانی باید در دستور کار قرار گیرد.

وی افزود: استفاده از تجربیات کشورهای پیشرفته یکی از دستور کارهایی است که می‌تواند زمان را کوتاه کند و بتوانیم از این تجربیات در استان خراسان جنوبی نیز استفاده کنیم.

پاکروح با اشاره به اینکه در زمینه صنعت ۱. ۵ درصد تنش آبی را تجربه کردیم، افزود: کمبود منابع عمرانی نیز مسائل را تشدید کرده است.