بخش خصوصی اهل تعریف و تملق نیست/برندسازی ضامن تحقق صادرات پایدار

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود توتونچی شامگاه یکشنبه در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان همدان بابیان اینکه بخش خصوصی آمار دولتی را قبول ندارد، گفت: مشکلات بسیاری پیش روی بخش خصوصی است که تا به حل آنها فکر نکنیم موفق نخواهیم شد.
صادرکننده نمونه استان همدان بابیان اینکه باید برای ۳۵ میلیون جوان بیکار ظرفیت اشتغال ایجاد شود، افزود: صادرات موجب ایجاد، رشد و تولید و اشتغال خواهد شد.
توتونچی با تأکید بر اینکه ظرفیتهای موجود در کشور ایران ازنظر نیروی انسانی، منابع و موقعیت جغرافیایی مطلوب است، گفت: متأسفانه این ظرفیتها به دلیل کمتوانی مدیران بالفعل نشده است.
وی بابیان اینکه صادرات همه نوع محصول چه اشکالی دارد چراکه همه اینها ارز هستند، گفت: تا زمانی که تمام مردم از کارمند گرفته تا رئیس و معلم و استاد و مردم به ارزش صادرات پی نبرند به توفیق پایداری دست نخواهیم یافت.
صادرکننده نمونه استان همدان با اشاره به اینکه در حال حاضر میتوان با ابتداییترین امکانات صادرات را انجام داد اما این روش کوتاهمدت است و باید به فکر صادرات پایدار بود، گفت: فواید صادرات بیشمار است و مشکل استان همدان در این حوزه به نبود فرهنگ صادراتی بازمیگردد.
توتونچی بابیان اینکه مردم دنیا برای محصولات ما صف نکشیدهاند و حتی یکدانه از خیار شور تولیدی ما صادرات نمیشود، گفت: ابتدا باید نیاز بازار را سنجید و تحقیق کرد.
توتونچی با تأکید بر اینکه ما باید واحدهای تحقیقاتی داشته باشیم تا در بازارهای خارجی فعالیت کنیم، گفت: برای حضور در بازارهای خارجی باید با تحقیقات لازم محصولاتی مطابق با نیازهای آنها تولید کنیم.
وی بابیان اینکه در حوزه اروپای شرقی ذائقهها با اروپای غربی فرق دارد و تا زمانی که اعتقاد و اعتماد به بخش خصوصی صورت نگیرد چیزی درست نخواهد شد، گفت: برای تحقق صادرات پایدار باید به موضوعاتی چون برندسازی، شناخت بازارهای هدف و اخذ مجوزهای قانونی توجه کرد.
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