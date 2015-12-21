۴۸ شعبه اخذ رای در سطح شهرستان میامی پیش بینی شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آشوری صبح دوشنبه در هفتمین جلسه هماهنگی ستاد انتخابات شهرستان میامی در محل فرمانداری، ضمن قدردانی از تلاش دست‌اندرکاران انتخابات افزود: انتخابات در کشور ما نماد مردم‌سالاری و آزادی به تمام معنی است.

معاون فرماندار میامی گفت: تمام کمیته‌های انتخابات با جدیت کار خود را آغاز کرده و در راستای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این دوره از انتخابات باید همه تلاش کنیم.

آشوری با یادآوری اینکه رأی مردم حق‌الناس است، تصریح کرد: همان طور که مراقب هستیم در زندگی روزمره از حقوق مردم دفاع کنیم در انتخابات امانت‌دار مردم خواهیم بود و از رأی آن‌ها نگهداری خواهیم کرد.

وی گفت: دشمنان انقلاب چشم به انتخابات دوخته و با تمام دسیسه‌ها برای کم‌رنگ کردن حضور مردم در پای صندوق‌های رأی تلاش کرده‌اند.

رئیس ستاد انتخابات شهرستان میامی به نقش رسانه‌ها در حضور گسترده مردم در انتخابات اشاره‌کرده و افزود: اصحاب رسانه نقش بسیار مهمی برای حضور گسترده و پرشور مردم در پای صندوق‌های رأی دارند و باید از تمام ظرفیت‌ها از آن‌ها استفاده کرد.

آشوری تصریح کرد: از کمیته‌های انتخابات خواسته‌ایم تا برای آگاهی مردم در تمام جلسات از رسانه‌ها دعوت کرده و مردم را از روند انتخابات آگاه سازند.

وی گفت: سعی کرده‌ایم کمبودها و نواقصی که در دوره‌های گذشته اگر هم بوده استفاده کرده ودراین دوره نواقص را برطرف کنیم.

معاون فرماندارشهرستان میامی با بیان اینکه به‌زودی جلسات آموزشی طبق جدول زمان‌بندی برای همه مجریان انتخابات آغاز خواهد شد، تأکید کرد: تمام تمهیدات برای هرچه برگزاری هرچه باشکوه‌تر برگزار شدن این دوره از انتخابات دیده‌شده است.

در پایان این نشست هرکدام از مسئولان کمیته‌ها انتخابات شهرستان میامی به بیان برنامه و فعالیت‌های خود در ستاد انتخابات شهرستان میامی پرداختند.