ماجرای عکس از قبه حرم امام حسین(ع)

به گزارش خبرنگار مهر، دوازدهمین نشست باشگاه هنرمندان عکاس قم در حوزه هنری استان با نقد نمایشگاههای عکس برپا شده در استان به مناسبت ایام محرم و صفر و پیاده روی اربعین حسینی(ع) برگزار شد.
یکی از عکاسان استان قم در این جلسه با اشاره به برگزاری نمایشگاه عکس اربعین که در میدان آستانه حرم کریمه اهل بیت(ع) برگزار شد، اظهار داشت: این نمایشگاه به همت سازمان زیباسازی شهرداری قم برپا شد که توانستیم تعداد ۱۰۰ عکس از مراسم عزاداری در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س)، مراسم پیاده روی اربعین حسینی، مراسم انتقال و نصب ضریح جدید امام حسین(ع) از قم به کربلا و همچنین تعدادی از عکسهای مدینه منوره و قبرستان بقیع به مناسبت ایام شهادت پیامبر اکرم(ص) و امام حسن مجتبی(ع) را به نمایش بگذاریم.
امیر حسامینژاد، یکی از توفیقات بزرگ عرصه کار حرفهای خود را عکاسی از مراحل ساخت، انتقال و نصب ضریح امام حسین(ع) برشمرد و اظهار داشت: از همان روزهای ابتدای آغاز به کار ساخت ضریح جدید امام حسین(ع) آرزو داشتم حضورم در این پروژه مستمر باشد و در زمان نصب ضریح نیز در حرم امام حسین(ع) حضور داشته باشم.
عکاس کاروان انتقال ضریح امام حسین(ع)، بیان داشت: این توفیق نصیب من شد تا روزهای انتقال ضریح جدید امام حسین(ع) از قم به کربلای معلی را عکاسی کنم و باید اذعان داشت که استقبال و ارادت عاشقان اباعبدالله(ع) در طول مسیر انتقال و در شهرهای مختلف به قدری گسترده و چشمگیر بود که بنده توانستم تنها کوشه گوچکی از آن صحنهها را ثبت کنم.
ماجرای ثبت عکسی که تکرار ناپذیر است
وی در ادامه با اشاره به چگونگی ثبت یکی از عکسهای خود در زمان نصب ضریح امام حسین(ع) بر روی مرقد مطهر سیدالشهدا(ع) اظهار داشت: در روایات آمده که دعا زیر قبه امام حسین(ع) اجابت میشود و من در طول مراحل نصب ضریح اباعبدالله(ع) همواره در ذهنم بود که عکسی از زیر قبه بگیریم و میدانستم که تا به حال چنین عکسی گرفته نشده و بعد از آن نیز ممکن است ثبت آن دست نیافتنی باشد.
حسامینژاد، ادامه داد: در روزهای ابتدایی آغار به کار نصب ضریح؛ عوامل کارگاه ساخت ضریح از سوی تولیت برای غبار روبی به داخل ضریح مشرف شدند و این اولین باری بود که در زیر قبه سیدالشهدا(ع) حاضر میشدم که یکی از دعاهایم این بود که بتوانم عکسی از زیر قبه ثبت کنم.
وی بیان داشت: یک صندوقچه چوبی نفیس و با قدمت بر روی مرقد مطهر سیدالشهدا(ع) قرار داشت که به جهت آنکه آسیبی به این صندوقچه وارد نشود داربستی بر روی آن قرار دادند و بر روی آن تختههایی جهت رفت و آمد قرار گرفته بود.
عکاس کاروان انتقال ضریح امام حسین(ع)، اضافه کرد: در زمان نصب سقف ضریح جدید امام حسین(ع) که از حساسیت بالایی برخوردار بود توانستم در یک صحنه عکسی از زیر قبه امام حسین(ع) ثبت کنم که به نظر میرسد تا سالهای متمادی بسیاری امکان ثبت این لحظه برای عکاس دیگر میسر نباشد.
وی همچنین بیان داشت: سال گذشته توفیق نصیب بنده شد تا به عنوان عکاس بعثه مقام معظم رهبری به مکه مکرمه مشرف شوم که باید عنوان کرد عکاسی در حج در عین لذت بخش بودن به دلایل شرایط خاص امکان مذهبی کار دشوار و سختی است.
عکاسان قم توانمندیهای خود را باور داشته باشند
حسامینژاد، در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: عکاسان استان قم باید توانمندیهای خود را باور داشته باشند و با گذر زمان دانش و تخصص خود در این زمینه را هم ارتقاء بخشند.
وی نگاه خاص و تیزبینی برخی از عکاسان استان قم را یکی از عوامل موفقیت آنان برشمرد و افزود: هم اکنون تعداد از عکاسان خوب قم که سالها رویدادهای مختلف استان را به تصویر کشیدند؛ در تهران و در خبرگزاریهای مختلف مشغول به فعالیت هستند و به جرأت میتوان گفت کار عکاسان قم بعد از تهران در رتبه بعدی قرار دارد.
مسئول باشگاه هنرمندان عکاس قم در این نشست طی سخنانی اظهار داشت: همه موفقیتهایی که انسان در طول زندگی بدست میآورد در کنار لطف و عنایت پروردگار؛ به همت و پشتکار افراد نیز بستگی دارد.
ابراهیم سلیمانی، با بیان اینکه توفیقی که عکاس قمی بدست آورد و توانست بیش از یک ماه از ضریح مطهر امام حسین(ع) عکاسی کند، توفیق بسیار بزرگی است، ابراز داشت: امیر حسامینژاد از جمله عکاسان خوبی است که توانسته استعدادها و ظرفیتهای خود را در زمینه عکاسی شناسایی و آنها را ظهور و بروز دهد.
وی بیان داشت: دعوت برای حضور در حج تمتع و سفرهای مکرر وی برای عکاسی رویدادهای مختلف در عتبات عالیات نشان از ویژگیهای متمایز این عکاس نسبت به سایرین دارد و رسیدن به این جایگاه آرزوی بسیاری از هنرمندان است و البته این عکاس قمی با پشت سرگذاشتن بحرانها و مشکلات فراوان و با سخت کوشی خود به اینجایگاه دست یافته است.
همت و پشتکار عامل موثری در موفقیت عکاس است
استاد برجسته عکاسی قم، بیان داشت: در عرصه عکاسی بعد از علاقمندی، مهمترین عاملی که میتواند به موفقیت عکاس کمک کند همت، پشتکار، خلاقیت فردی و ارتباطات خوب عکاس است.
سلیمانی، با بیان اینکه ثبت عکسهایی از مراسم محرم و صفر و اربعین هیچگاه تکراری نخواهد بود، افزود: عکاسان بسیاری در طول سالهای پس از انقلاب اسلامی از رویدادهای مهم مذهبی همانند عزاداریهای محرم و صفر عکس گرفتند و تکرار آن ملال آور نخواهد بود.
وی گفت: خوشبختانه در استان قم عکاسان خوب و شناخته شدهای حضور دارند که در عرصه ملی هم سرشناس هستند و امروز تعدادی از عکاسان در خبرگزاریها درجه اول کشور در حال فعالیت هستند.
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