اصلی ترین دلیل غیبت عدم درک و معرفت صحیح مردم بود

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «گفت‌وگوی فرهنگی» با موضوع آغاز امامت و ولایت حضرت مهدی (عج) و با حضور حجت اسلام والمسلمین محمد علی مطلبی فشارکی مدیر حوزه علمیه حجت ابن الحسن (ع)، هادی اتابکی کارشناس مذهبی و آخوندپور کارشناس مذهبی روانه آنتن شد.

حجت اسلام والمسلمین محمد علی مطلبی فشارکی در تعریف امام گفت: امام در فرهنگ شیعه به عنوان کسی است که رهنما می باشد. البته این رهنما بودن یکسری امتیازات ذاتی دارد، به این معنا که هر کسی نمی تواند عهده دار چنین مسئولیتی باشد.

وی انتخاب امامات را بر اساس گزینش خداوند دانست و بیان داشت: پس از انتخاب خداوند، با ابلاغ پیامبر امامان بعد از او و معرفی امامان معصوم است. بنابراین گزینش اولیه با خداوند است. ابلاغ آن در مرحله نخست به دست پیغمبر است و پیامبر همه امامان مسلمین را به اسم و تعداد نام برده است.

مدیر حوزه علمیه حجت ابن الحسن (ع) افزود: در بعضی موارد که امام معصوم در سن کوچکی به امامت رسیده اند، بعضی ها به صورت اعتراض و سوال مطرح می کردند که مگر می شود شخص کوچکی بتواند رهبریت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه را بر عهده بگیرد و مجموعه نیازهای اعتقادی مردم را براورده کند. افراد نیز پاسخ می دادند که حضرت مسیح نیز در کودکی به پیامبری بر گزیده شد.

حجت اسلام والمسلمین مطلبی فشارکی با تاکید بر دوری جستن از ظاهر در مسئله امامت گفت: اگر به ظاهر نگاه کنیم این موضوع یعنی انتخاب کودک به عنوان امام، غیر منطقی است اما وقتی با دیدگاه باطنی نگاه می کنیم، متوجه می شویم امامت در مکتب اسلام دارای یک امتیازات و هوش ذاتی است و به همین دلیل یک کودک نیز در سن پایین می تواند هدایت جامعه را بر عهده بگیرد زیرا خداوند متعال آنچه که برای هدایت جامعه نیاز باشد را به این فرد می دهد.

مدیر حوزه علمیه حجت ابن الحسن (ع) خاطرنشان کرد: امامت به شخصیتی گفته می شود جامعه را همراه با امتیازات ذاتی که دارد، هدایت کند.

در ادامه هادی اتابکی با تاکید بر اینکه باید به صورت عملی منتظر امام زمان باشیم، گفت: اصلی ترین دلیلی که باعث غیبت شد عدم درک و معرفت صحیح مردم بود.همسایه دیوار به دیوار امام حسن عسگری نمی دانست ایشان چه کسی است که این نشان دهنده درک پایین از امام بود که باعث شد یازده امام به شهادت برسند.

وی افزود: امامان ما دریای علم بودند ولی کسی از ایشان بهره نبرد و استفاده نکرد. حضرت علی فرمودند هر سوالی از من دارید، بپرسید، ولی آنها می پرسیدند که مثلا تعداد موهای من چند عدد است.

وی درباره علت طولانی شدن غیبت امام زمان اظهار داشت: همان عدم معرف و درک صحیح باعث طولانی شدن غیبت شده است. متاسفانه درک و شناخت صحیحی که باید نسبت به امام داشته باشیم، نداریم.

اتابکی با بیان اینکه از نعمت وجود امام آنگونه که بایسته و شایسته است، بهره نمی بریم، اظهار داشت: اگر بخواهیم شاکر باشیم باید از این نعمت بهره لازم را ببریم و به جز زمانی که توسلی به ساحت ایشان برای حل مشکلات داریم، در زندگی چه منفعتی می بریم؟ آیا باور داریم هر کاری انجام می دهیم، در منظر نگاه ایشان انجام می دهیم؟ آیا باور داریم هر کاری انجام می دهیم در هر پنج شنبه در محضر مبارک ایشان عرضه می شود؟

این کارشناس مذهبی عنوان داشت: امتحان مردم در زمان غیبت به دلیل عدم درک ایشان است. مردم امتحان می شوند تا بدانند تا چه حد باور دارند که تا چه میزان امام در زندگی شان ورود کرده است.

وی با بیان اینکه ما دو نوع اهل بیت داریم، گفت: یک نوع اهل بیت خود ساخته داریم و یک نوع اهل بیت واقعی داریم. اهل بیت خود ساخته آن اهل بیتی است که با زندگی من کار ندارد و هر طور که بخواهم رفتار می کنم و خودمان به این نوع اهل بیت علاقه داریم! اما اهل بیت واقعی، آن اهل بیتی است که در بعد زندگی من وارد می شود و جهت می دهد و معنا می بخشد.

در ادامه آخوندپور کارشناس مذهبی با تاکید بر بازبینی احادیث اظهار داشت: وقتی حدیث را خوب متوجه شدیم، می توانیم به وظایف خودمان نیز عمل کنیم و چیزی از خودمان نسازیم. گاهی ما کج فهم هستیم و بر این اساس رفتارهایمان نیز غلط می شود و به همین دلیل ممکن است شیعه واقعی نباشیم.

وی بیان داشت: حدیث داریم برترین عمل ها انتظار فرج است. این بدین معنا است که انتظار یک عمل است و نیت کردن نیست. خیلی وقتها دوست داشته باشیم یک عزیزی به منزلمان بیاید؛ وقتی می آید اگر ببیند ما چیزی را آماده نکرده ایم او متوجه می شود ما علاقه ای برای آمدن او نداشته ایم اما اگر همه چیز را آماده کنیم، متوجه می شود از آمادن او خوشحال می شویم.

شایان ذکر است؛ برنامه "گفت‌وگوی فرهنگی" هر شب ساعت ۲۰ از شبکه رادیویی گفت‌وگو پخش می شود. علاقمندان می توانند برای شنیدن فایل صوتی به سایت شبکه مراجعه نمایند.