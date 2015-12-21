به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین روز ثبت نام انتخابات مجلس خبرگان رهبری با ثبت نام یک کاندیدای خاص آغاز شد. دقایق اولیه شروع ثبت نام حجت الاسلام حسن روحانی به وزارت کشور آمد. روحانی ابتدا از نمایشگاهی در وزارت کشور که از دوره های مختلف انتخابات برپا شده بود دیدن کرد و بعد همراه با وزیر کشور و دیگر مسئولان این وزارت خانه برای ثبت نام به محل ستاد انتخابات آمد.

وزارت کشور با رنگ بنفش به استقبال روحانی رفت

موضوعی که امروز برای خبرنگاران جلب توجه کرد تغییر بنرهای نصب شده در ستاد انتخابات کشور بود. در روزهای گذشته بنری که در محل سخنرانی کاندیداها نصب شده بود آبی آسمانی بود اما امروز برای حضور رئیس جمهور بنرها به رنگ بنفش (رنگ انتخاباتی روحانی) تغییر کرد.

خلبانی که برای نجات رفسجان آمد!

امروز هم مانند روزهای گذشته بجز چند چهره نام آشنا افراد شاخصی برای انتخابات مجلس ثبت نام نکردند. اما امروز ثبت نام بانوان در انتخابات مجلس بسیار پررنگ بود که اکثر آنها پیگیری حقوق زنان و جوانان را دلیل اصلی کاندیداتوری خود اعلام کردند. در میان این داوطلبان زن، خانم خلبانی هم بود که برای نجات رفسنجان قصد کاندیداتوری داشت.

این داوطلب خلبان که گفت عشقش پرواز است برای رفع محرومیت ها و نابرابری ها در رفسنجان احساس تکلیف کرده بود و گفت: بدلیل مشکلات مردم رفسنجان کاندیدا شدم.

ثبت نام نمایندگان مجلس ششم

با توجه به اینکه فتنه یکی از خط قرمزهای شورای نگهبان در انتخابات و تائید صلاحیت ها است اصلاح طلبان تصمیم به حضورحداکثری در انتخابات گرفتند که از آغاز ثبت نام انتخابات مجلس نیز شاهد ثبت نام تعداد زیادی از آنان بودیم. اما در میان چهره های اصلاح طلب نمایندگان مجلس ششم بیشتر به چشم می خورند که امروز نیز تعداد از آنان در انتخابات مجلس ثبت نام کردند. شهربانو امانی و اکرم مصوری منش از جمله آنهاست.

شهربانو امانی در واکنش به این سوال که آیا تائید صلاحیت می شوید؟ گفت: دو دوره نماینده بوده ام و همه مدارکم را به مراجع چهارگانه دادم. حتما تائید صلاحیت می شوم.

خوش و بش پایداری ها و اصلاح طلبان

اما ظهر امروز نیز مهدی کوچک زاده به همراه ابراهیم نبویان برای ثبت نام به وزارت کشور آمد. استعفای کوچک زاده محور سوال خبرنگاران از او بود. کوچک زاده هم گفت که «در اعتراض به امحاء معیشت مردم استعفا داده است و امروز نیز در راستای همین اعتراض ثبت نام می کند». وی که در مجلس زیاد میانه خوشی با خبرنگاران ندارد امروز خطاب به خبرنگاران گفت: من با نفوذی های هر قشر مشکل دارم چه از قشر خبرنگار باشد و چه آخوند.

دو عضو پایداری که باید ۴۵ دقیقه صبر می کردند تا نوبتشان شود در حال رفتن به سمت نمازخانه بودند که الیاس حضرتی از راه رسید و خوش و بش گرمی با یکدیگر کردند. حضرتی روز گذشته به همراه هم طیفی هایش به وزارت کشور آمد اما مدارکش ناقص بود که امروز برای تکمیل مراحل ثبت نام مجددا به وزارت کشور آمد.

بلاخره مردم بروجرد اجازه ثبت نام به علاءالدین دادند

نماینده ای که مردم بروجرد به او اجازه نمی دادند از جای دیگری ثبت نام کند بلاخره امروز به وزارت کشور آمد و از تهران ثبت نام کرد. بروجردی که در اولین روز ثبت نام انتخابات مجلس به وزارت کشور آمد به خبرنگاران گفت که «فقط برای بازدید آمده ام و مردم بروجرد اجازه نمی دهند من از جای دیگری ثبت نام کنم.»

اعتراض داوطلبان در صف نشسته: پارتی بازی ممنوع!

بروجردی که از پله های وزارت کشور پایین آمد و قصد داشت که به محل ثبت نام برود با واکنش یکی از داوطلبانی که در سالن انتظار نشسته بود مواجه شد. این داوطلب خطاب به بروجردی گفت که « شما هم باید مانند ما در صف انتظار بنشینید تا حال ما را متوجه شوید. ما سه ساعت است که در صف معطل مانده ایم.»

امانی عضو کارگزاران ضمن خوش و بش با بروجردی به وی گفت که من حاضر نوبتم را به شما بدهم که بروجردی قبول نکرد.

اما امروز تعداد داوطلبان به قدری بود که حتی جایی برای منتظر ماندن و ایستادن نداشتند، لذا برخی از کاندیداها مانند حسین مظفر، بروجردی و کوچک زاده به سالن محل استقرار خبرگاران آمدند.

پارتی بازی برای کاندیدای خاص

در اوج شلوغی ستاد انتخابات تیم حفاظت آیت الله هاشمی رفسنجانی هم به وزارت کشور آمدند و ضمن بازدید از محل اعلام کردند که وی برای نام نویسی به وزارت می آید. در لحظات پایانی مهلت ثبت نام هاشمی رفسنجانی با همراهی پسر و دخترش محسن و فاطمه به وزارت کشور آمد. البته وزارت کشور برای رئیس مجمع تشخیص مصلحت پارتی بازی کرد و مراحل ثبت نام این داوطلب با سرعت انجام شد.

تا پایان پنجمین روز ثبت نام انتخابات مجلس خبرگان رهبری ۳۵۰ داوطلب و سومین روز ثبت نام انتخابات مجلس شورای اسلامی ۲ هزار و ۷۵۲ نفر کاندیدای حضور در این دو انتخابات شدند.