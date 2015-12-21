حجت الاسلام محمدی گلپایگانی:گاهی یک بیت کار صد مقاله را می کند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم پایانی سومین کنگره شعر طلاب، عصر امروز در تالار ایوان شمس و با حضور جمع کثیری از طلاب و شخصیت‌های فرهنگی برگزار شد.

در این مراسم حجت الاسلام محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری در سخنانی گفت:امیدواریم که روزی را ببینیم که تعالیم اسلام و دستورات حیات بخش آن همه جای عالم را بگیرد که این وعده قطعی قرآن است و جامعه انسانی چه بخواهد و چه نخواهد این اتفاق خواهد افتاد و پیروزی با اسلام است که وعده قطعی عنوان شده از سوی خداوند است.

وی همچنین با بیان اینکه علمای حوزه از گذشته تاکنون از نعمت شعر بهره مند بوده اند،اظهار داشت: شعر مقوله مهمی است و کسانی که از آن بی بهره اند، واقعا محروم هستند. گاهی یک بیت از شعر کار صد مقاله را می کند و البته بزرگان ما هم همگی طبع شعر داشته اند.

رئیس دفتر مقام معظم رهبری در ادامه قطعه شعری از سروده های خود در مدح پیامبر اکرم(ص) را قرائت کرد.