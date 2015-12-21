۳۵ درصد ناوگان کالا و مسافر استان قزوین فرسوده است

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت شعبانی به مناسبت هفته حمل‌ونقل در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی استان که عصر دوشنبه در اداره کل حمل‌ونقل و پایانه‌های استان قزوین برگزار شد اظهار داشت: با اقدامات آموزشی و تامین تجهیزات و امکانات به‌روز تلاش می‌کنیم تا حوادث جاده‌ای در استان کاهش یابد.

وی افزود: به دلیل مشکلات ناشی از تحریم و رکود اقتصادی شاهد کاهش سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌ونقل بودیم که این روند در کم شدن جابجایی کالا و بار هم تأثیرگذار بود.

کاهش ۱۴ درصدی حمل بار در استان قزوین

شعبانی تصریح کرد: قزوین استانی صنعتی و کشاورزی است که رکود اقتصادی موجب کاهش جابجایی کالا و بار هم شده است و در سال های اخیر شاهد کاهش حدود ۱۴ درصدی جابجایی کالا در استان بودیم که این موضوع به اقتصاد شبکه حمل‌ونقل کالا آسیب‌زده است.

مدیرکل حمل‌ونقل و پایانه‌های استان قزوین اظهار داشت: این مشکلات و رکود حاکم بر اقتصاد و تورم و افزایش هزینه‌ها با همکاری ناوگان حمل‌ونقل و مدیریت منطقی موجب شد با نرخ‌های توافقی میزان افزایش هزینه‌های جابجایی کمتر از تورم باشد.

شعبانی یادآور شد: استان قزوین با داشتن محورهای مواصلاتی ملی و مهم در مسیر شمال، شمال غرب و مرکز کشور و ثبت روزانه ۶۰۰ هزار تردد به‌طور متوسط و تردد ماهانه ۱۶ میلیون خودرو جایگاه خاصی در کشور دارد.

فعالیت ۸۲ شرکت حمل‌ونقل کالا در استان قزوین

مدیرکل حمل‌ونقل و پایانه‌های استان قزوین در ادامه اظهار داشت: در حال حاضر ۸۲ شرکت حمل‌ونقل کالا و دو شرکت بین المللی در استان فعالیت می‌کند و ۱۲ هزار و ۴۰۰ راننده در این شبکه مشغول ارائه خدمت به مردم هستند.

وی اضافه کرد: ناوگان حمل‌ونقل کالای استان قزوین با هشت هزار و ۸۵۱ دستگاه خودرو در جاده‌های استان و کشور خدمت رسانی می‌کنند که سن متوسط ناوگان ۱.۵ درصد بیشتر از میانگین کشوری است.

شعبانی یادآور شد: متوسط سن ناوگان باری کشور ۱۸ سال و در قزوین ۱۹.۶ سال است که بالا بودن ۱.۵ درصدی عمر خودروها در استان نیازمند تسریع در نوسازی ناوگان است.

وی بیان کرد: در سال گذشته بیش از هفت میلیون تن کالا توسط ناوگان حمل‌ونقل استان در سراسر کشور جابجا شد و در هفت ماهه امسال این میزان چهار میلیون و ۳۰۰ هزار تن گزارش شده است.

فعالیت ۴۳ شرکت مسافربری در استان

شعبانی تعداد شرکت‌های مسافربری فعال در استان را ۴۳ مورد اعلام کرد و یادآور شد:در حال حاضر ۱۵۰۰ راننده با استفاده از ۲۶۱ دستگاه اتوبوس، ۱۸۵ دستگاه مینی‌بوس و ۵۶۷ دستگاه سواری کار جابجایی مسافران را انجام می‌دهند.

وی بیان کرد: بیشترین جابجایی مسافر در مسیر قزوین به تهران با ۵۱ درصد صورت می‌گیرد و مابقی در مسیرهای قزوین به زنجان، قم و رشت است.

شعبانی گفت: در سال گذشته سه میلیون و ۱۲۰ هزار نفر مسافر توسط شبکه حمل‌ونقل مسافربری جابجا شدند که این میزان ۱۵ درصد نسبت به مدت مشابه قبل کاهش داشت.

مدیرکل حمل‌ونقل و پایانه‌های استان قزوین یادآور شد:ازابتدای سال جاری تاکنون یک‌میلیون و ۵۵۰ هزار نفر توسط ناوگان مسافربری استان جابجا شدند که شاهد کاهش ۱۲ درصدی در این زمینه هستیم.

کاهش سوانح جاده‌ای با نصب دستگاه‌های هوشمند

وی از کاهش سوانح جاده‌ای در استان خبر داد و گفت: با توسعه سیستم ITS برای کنترل سرعت وسایل نقلیه و سوانح جاده ای با یک شرکت قرارداد سه‌ ساله بسته‌ شده تا سامانه‌ها نصب شود.

شعبانی بیان کرد: ۱۷۵۰ سامانه کنترل سرعت در کشور مستقر می‌شود که در فاز اول ۲۵ سامانه در محورهای مواصلاتی استان نصب خواهد شد که اولین سامانه در مسیر جاده قدیم قزوین به آبیک و کرج و سپس در سه ماه آینده، مسیر آزادراه قزوین به کرج، قزوین به زنجان و قزوین به رشت به این سیستم مجهز خواهد شد.

به گفته شعبانی سامانه کنترل عبور و مرور وسایل نقلیه با ثبت سرعت لحظه‌ای، متوسط، فاصله طولی و عرضی ولاین به لاین زمینه کاهش سوانح را فراهم می‌کند.

وی بیان کرد: در حوزه ITS هم با نصب ۴۲ دستگاه تردد شمار آنلاین و شش دستگاه دوربین ثبت تخلف زمینه آماربرداری و ثبت سرعت لحظه‌ای در آزاد راه قزوین به رشت فراهم‌ شده است.

شعبانی گفت: آموزش دانش آموزان مدارس حاشیه راه‌ها از مهم‌ترین برنامه‌هایی است که در زمینهٔ فرهنگ‌سازی موردتوجه ما قرار گرفته و در این راستا تاکنون ۵۰ مدرسه تحت پوشش طرح آموزشی قرارگرفته‌است.

مدیرکل حمل‌ونقل و پایانه‌های استان قزوین اظهار داشت: در این دوره‌ها آموزش‌های لازم برای عبور از پل عابر، توجه به علائم و قوانین رانندگی، اقدامات فیزیکی و روان‌سازی ترافیک به افراد داده می‌شود.

وی گفت:همچنین سه همایش در شهرستان تاکستان، بویین‌زهرا و اوج برای گروه‌های مختلف مردم برگزار شد و کلاه ایمنی با همکاری پلیس‌راه و فرمانداری‌ها به موتورسواران توزیع شد.

فعالیت ۲۵ مجتمع بین‌راهی در استان قزوین

وی از ارائه خدمات بین‌راهی به مسافران و رانندگان هم خبرداد و اظهار داشت: در حال حاضر ۲۵ مجتمع بین‌راهی در محورهای استان قزوین احداث‌شده و فعالیت می‌کند و دو مجتمع نیز آماده بهره‌برداری است که تا پایان سال افتتاح می‌شود.

شعبانی اضافه کرد: همچنین ۱۲ مجتمع بین‌راهی هم در حال ساخت است که به‌تدریج تکمیل‌شده و آماده بهره‌برداری می‌شود.

ثبت ۳۶ هزار تخلف در آزادراه قزوین به رشت

وی در ادامه از ثبت تخلف در محورهای قزوین هم گزارشی ارائه کرد و اظهار داشت: در سال گذشته در مسیر آزادراه قزوین به رشت بیش از ۹۳ هزار مورد تخلف ثبت شد که با نصب دوربین‌ها شاهد کاهش ۵۰ درصدی تخلف بوده‌ایم.

شعبانی تصریح کرد: همچنین در محورهای قزوین به آبیک و قزوین به زنجان ۱۰ هزار تخلف ثبت‌شده است.

وی گفت: ۲۱ دستگاه دوربین نظارتی تصویری نصب شده که ضمن مونیتورینگ جاده ها در امدادرسانی به‌موقع در حوادث مورد استفاده قرار می‌گیرد.

شعبانی یادآور شد: برای ایمن‌سازی مسیرهای حاشیه مناطق مسکونی و عبور بی حادثه ساکنان در سال گذشته سه دستگاه پل عابر پیاده و امسال دو دستگاه پل در مسیرهای دانشگاه آبیک، تاکستان، بویین‌زهرا و سه‌راهی پلی وینا نصب‌شده است.

نوسازی ناوگان با تسهیلات بانکی کم‌بهره/ ۳۱۱۲ خودروی فرسوده

مدیرکل حمل‌ونقل و پایانه‌های استان قزوین در ادامه این نشست خبری به‌ضرورت نوسازی ناوگان حمل‌ونقل بار و مسافر اشاره کرد و اظهار داشت: در بخش کالا و بار تعداد ۱۵۵۶ دستگاه خودرو دارای عمر یک تا پنج سال، ۲۱۶۴ دستگاه دارای سن متوسط شش تا ۱۰ سال، ۱۰۷۳ دستگاه با عمر ۱۱ تا ۱۵ سال، ۴۰۰ دستگاه با عمر ۱۶ تا ۲۰ سال و ۵۸۴ دستگاه دارای عمر بالای ۲۵ سال است.

وی گفت: در حال حاضر ۳۱۱۲ دستگاه از ناوگان حمل‌ونقل کالا با داشتن عمر بالای ۱۶ سال در استان فرسوده و نیازمند نوسازی است که این تعداد حدود ۳۵ درصد ناوگان را شامل می شود.

شعبانی تصریح کرد: همچنین در بخش ناوگان مسافربری تعداد ۲۲۰ دستگاه از یک تا پنج سال، ۸۳۵ دستگاه با عمر شش تا ۱۰ سال، ۲۷۵ دستگاه با سن ۱۱ تا ۱۵ سال، ۳۶ دستگاه با عمر ۱۶ تا ۲۰ سال، ۲۲۰ دستگاه سن ۱۱ تا ۲۵ سال، ۳۵۴ دستگاه بالای ۲۵ سال عمر دارند که ۳۶ درصد شبکه فرسوده است.

مدیرکل حمل‌ونقل و پایانه‌های استان قزوین اظهار داشت: ۶۱۰ دستگاه از ناوگان مسافربری استان فرسوده است و باید نوسازی شود که در این راستا تا ۸۰ درصد قیمت خودرو تسهیلات بانکی با سود چهار درصد به متقاضیان پرداخت می‌شود.

وی گفت: برای نوسازی ناوگان مسافربری تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات داده می شود که قیمت اتوبوس حداقل ۸۵۰ میلیون تومان و کامیون وتریلر ۵۵۰ میلیون تومان است که این وامها جوابگو نیست.

شعبانی در این نشست ضمن تقدیر از رسانه‌ها در فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی خواستار تداوم همکاری خبرنگاران برای آموزش و آگاه‌سازی مردم و کاهش سوانح جاده‌ای شد.