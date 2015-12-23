تلاش برخی کشورها به فرقه ای جلوه دادن بحران سوریه خطرناک است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، «ماریا زاخاروف» سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه تمایل برخی از کشورهای عضو مذاکرات صلح سوریه را در فرقه ای جلوه دادن بحران این کشور خطرناک توصیف کرد.

وی در این باره گفت: روسیه همواره گفته است که تمایل برای جلوه دادن بحران سوریه به جنگ بین شیعه و سنی رویکردی بسیار خطرناک است و اینکه برخی کشورها اصرار به تداوم چنین رویکردی دارند، امری واضح است.

زاخاروف بی آنکه به کشور خاصی اشاره کند گفت: تعدادی از بازیگران منطقه ای سعی می کنند تا بحران سوریه را به مذهب ارتباط دهند.

وی ادامه داد: باید بگویم روسیه حتی در چارچوب گروه مذاکره کنندگان وین هم که در حال حاضر گروه بین المللی صلح سوریه خوانده می شود، اظهارنظرهای تندی را در باره امکان تفسیر وقایع سوریه به درگیری فرقه ای می شنود.

زاخاروف تاکید کرد: فراموش نکنید که در حال حاضر دشمن شماره یک ما داعش، جبهه النصره و تمامی گروه های کوچک و بزرگی هستند که آشکارا از منطق تروریستی، ایدئولوژی و شیوه عملکرد خود سخن می گویند. پس در این برهه زمانی، هدف اصلی ما بسیج همه امکانات موجود برای جنگ با تهدیدی است که در نوع خود بی سابقه است.