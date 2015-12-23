آخرين روز ثبت نام انتخابات خبرگان آغاز شد/روز پنجم نام نویسی مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمين روز ثبت نام داوطلبين انتخابات مجلس شوراي اسلامي و آخرين روز ثبت نام متقاضيان نام نويسي در انتخابات مجلس خبرگان رهبري صبح امروز(چهارشنبه) در محل ستاد انتخابات در وزارت كشور و كليه حوزه هاي انتخابيه در سراسر كشور آغاز شد.

طبق آخرين آمار از تعداد ثبت نام كنندگان تا پايان روز گذشته، ٣٩١٠ نفر براي انتخابات مجلس شوراي اسلامي و ٤٧٤ نفر نيز براي انتخابات مجلس خبرگان رهبري ثبت نام كرده اند.

گفتني است، مهلت ثبت نام داوطلبين انتخابات مجلس خبرگان رهبري امروز پايان مي يابد و مطابق گفته رييس ستاد انتخابات كشور تمديد نمي شود. فرصت ثبت نام براي داوطلبين انتخابات مجلس شوراي اسلامي نيز تا روز جمعه(٤ دي ماه) ادامه خواهد داشت.