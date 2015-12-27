مصطفی افضلی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بررسی برخی پرونده های وزارت نفت در کمیسیون اصل نود گفت: یکی از پرونده های مورد بررسی در کمیسیون اصل نود در خصوص عدم واریز ۲۰ درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی است. در بودجه سال گذشته باید طبق قانون ۳۲ درصد از در آمد های نفتی به صندوق توسعه ملی واریز می شد، اما به دلیل کاهش در آمد های نفتی مجلس این سهم را به ۲۰ درصد کاهش داد که دولت باید این سهم حداقلی را طبق قانون بودجه و برنامه به صندوق توسعه ملی واریز می کرد، اما این سهم حداقلی هم واریز نشد.

وی ادامه داد: پرونده دیگر، در خصوص عملکرد مالی وزارتخانه در عرضه فرآورده در انبار های شرکت ملی نفت است که بر اساس گزارش‌های موجود، نیازمند شفافیت های مالی بیشتری است که گزارش های دیوان محاسبات در این خصوص می تواند روشن کننده باشد.

نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پرونده بعدی در مورد قاچاق فراورده های و نفتی علل و عوامل آن، دلایل ضعف نظارت وزارت نفت در این خصوص و نقش وزارت نفت در این رابطه است.

افضلی فرد از دریافت گزارش سازمان بازرسی کل کشور از شرکت ملی نفت خبر داد و گفت: در این گزارش مواردی مطرح شده است که باید با حضور مسئولان ذی ربط بررسی شود.

وعده‌های زنگنه در کمیسیون اصل ۹۰ بررسی می‌شود

سخنگوی کمیسیون اصل نود اظهار داشت: کمیسیون گزارشهایی از عملکرد وزارت نفت دراختیار داشت؛ علاوه بر این مقرر شد در جلسه ای با حضور وزیر نفت عملکرد دو سال گذشته وزارتخانه و برنامه های وعده داده شده، بررسی شود که در همین راستا دو هفته قبل وزیر نفت را دعوت کردیم اما خواستار بررسی این موضوع در جلسه دیگری شدند.

وی ادامه داد: مسئولان میادین پارس جنوبی قول داده بودند در عرض ۶ ماه به شاخص های اعلام شده دست یابند، خصوصا در میادین مشترک ایران و قطر مقرر شده بود، اقدامات سریعی انجام دهند.

افضلی فرد تصریح کرد: آقای زنگنه درجلسه رای اعتماد قول داده بود در ظرف ۶ تا ۹ ماه پروژه هایی را اجرا کرده و به بهره برداری برساند و ظرفیت برداشت از میادین مشترک را ارتقا دهد که در کمیسیون این موضوعات بررسی خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود گفت: دیوان محاسبات گزارشی در خصوص وضعیت فازهای مختلف پارس جنوبی ارائه نداده است؛ قرار بود مسئولان وزارت نفت گزارشی در این خصوص ارائه دهند که تا امروز ارائه نداده اند.