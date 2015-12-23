به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام غلامرضا مصباحیمقدم سخنگوی جامعه روحانیت مبارز پس از ثبتنام در دو انتخابات خبرگان و مجلس شورای اسلامی با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی در خصوص حضور لاریجانی در شورای ائتلاف اصولگرایان، اظهار کرد: خوب است که اخبار آقای لاریجانی از خود وی پرسیده شود، اما من خبر دارم که یکی، دو هفته گذشته آیتالله موحدی کرمانی و لاریجانی با یکدیگر دیدار کردهاند.
وی افزود: بنده و آقای ابوترابیفرد با لاریجانی در جلسهای صحبت کردیم و چیزی درباره نفیِ ائتلافِ اصولگرایان از وی نشنیدیم.
مصباحیمقدم ادامه داد: لاریجانی گفت «من نمیتوانم در جلسات ائتلاف شرکت کنم اما نماینده خود را میفرستم»؛ ولی تا الان نماینده نفرستاده است.
سخنگوی جامعه روحانیت مبارز در پاسخ به سئوالی در خصوص حضور یا عدم حضور رهروان ولایت در شورای ائتلاف اصولگرایان، توضیح داد: ما در شورای ائتلاف از احزاب ثبت شده، دعوت میکنیم؛ رهروان ولایت هم یک حزب نیست بلکه یک فراکسیون است. وقتی از لاریجانی دعوت کردیم، اعضای فراکسیون رهروان فکر کردند که ما از فراکسیون دعوت کردیم، اما اینطور نیست.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا قرار است فتنهای در ارتباط با مجلس خبرگان ایجاد شود؟ گفت: پیشبینی من، بروز فتنه در مجلس خبرگان رهبری نیست و شخصیتهای خبرگان هم افرادی نیستند که دچار فتنه شوند.
مصباحی مقدم تاکید کرد: کسانی که از فضای خبرگان بخواهند سوءاستفاده کنند حتما شکست خواهند خورد.
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