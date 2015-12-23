دانشجویان و اساتیددانشگاه به تولیدکنندگان محصولات دام مشاوره دهند

به گزارش خبرنگار مهر، مختار مهاجر ظهر چهارشنبه در همایش ملی دام و طیور شمال کشور در گلستان به الزامات دامپروری در کشور اشاره و اظهار کرد: ضروریات تامین امنیت غذایی در جهان یک واقعیت است که باید با روش های جدید به آن بپردازیم.

مهاجر افزود: تامین نیازهای جدید در دنیا روش های جدیدی می طلبد و اگر تلاش اساتید و دانشجویان نباشد، توسعه در راستای تولید علم و فناوری اتفاق نخواهد افتاد.

وی با تاکید بر لزوم بازنگری در روش های اجرایی گفت: برای ارتقای بهره وری سطح تغذیه بهره وران نسخه ای نوشته شده که با توجه به شرایط جدید کشور نیازمند بازنگری است.

وی با بیان اینکه ۴۵۰ هزار راس گوسفند عشایر در شرق استان وجود دارد، خاطرنشان کرد: در دامداری و چگونگی بهره وری از مزارع و مراتع باید نسخه های جدید ایجاد کنیم.

مدیرکل جهاد کشاورزی گلستان با درخواست از دانشجویان برای حضور در تمام پروژه ها بیان کرد: از دانشجویان می خواهم در تمام پروژه ها وارد شوند، مسائل را موشکافانه رصد و برای رفع آن چاره اندیشی کنند.

مهاجر از ترویج تخصصی به عنوان یکی از مشکلات مهم نام برد و گفت: این مشکل را بارها به وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده ام.

وی خاطرنشان کرد: ۲۵ کارخانه خوراک دام در گلستان و حدود ۵۰ کارخانه در استان های شمالی وجود دارد که نیاز است محققین در ارزیابی مواد تولیدی نقش خود را نشان دهند.

وی از یکنواختی تولید به عنوان یکی از معظلات کارخانجات نام برد و گفت: هرچند روش مورد نیاز کشور با دنیا متفاوت است اما نیاز داریم که محققان، دانشجویان و اساتید مشاور جمعیت تولیدکننده باشند.