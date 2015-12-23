ثبت نام انتخابات خبرگان تا ساعت ۱۸ تمدید شد

علی پور علی مطلق در گفتگو با خبرنگار مهر، از تمدید ثبت نام انتخابات مجلس خبرگان رهبری داد و گفت: از صبح امروز تا کنون ۱۴۰ نفر در انتخابات مجلس خبرگان ثبت نام کرده اند لذا بدلیل استقبال از ثبت نام و با توجه به اینکه امروز آخرین روز نام نویسی در انتخابات خبرگان است ثبت نام تا ساعت ۱۸ تمدید شد.

وی افزود: البته روند ثبت نام از داوطلبانی که در ستاد حاضر باشند تا ساعت ۲۴ ادامه خواهد داشت.

دبیرستاد انتخابات کشور گفت: تا کنون ۶۶۰ نفر در انتخابات مجلس خبرگان رهبری در سراسر کشور ثبت نام کرده اند.

همچنین پور مطلق در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین آمار ثبت نامی ها در انتخابات مجلس شورای اسلامی، گفت: تاکنون ۵ هزار و ۲۷۸ داوطلب ثبت نام کرده اند که از این تعداد ۴۱۰ نفر زن بوده اند.

وی افزود: از این تعداد ثبت نام کنندگان ۷۰ درصد دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند.