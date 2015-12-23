صادرات مبلمان به ۱۷ میلیون دلار رسید

به گزارش خبرنگار مهر، حسن احمدیان در حاشیه آغاز به کار پنجمین نمایشگاه بین‌المللی مبلمان اداری در جمع خبرنگاران گفت: در ۹ ماهه اول امسال ۱۷ میلیون دلار صادرات مبلمان به کشورهای دنیا صورت گرفته است که کشور عراق همواره یکی از بازارهای هدف جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان افزود: به دلایلی همچون بحران‌هایی که در این منطقه وجود دارد، صادرات تا حدودی کاهش یافته است اما در تلاش هستیم کشورهای خلیج فارس، آسیای میانه، عمان، سوریه و افغانستان را جایگزین کشور عراق کنیم که صادرات تا پایان سال به ۴۰ میلیون دلار برسد.

وی با اشاره به برگزاری پنجمین نمایشگاه بین‌المللی مبلمان، تصریح کرد: در این نمایشگاه شرکت‌های داخلی و خارجی آخرین دستاوردهای خود را در صنعت مبلمان اداری به نمایش گذاشته اند، ضمن اینکه شناسایی بازارهای هدف بین ایران و کشورهای خارجی از مهمترین اهداف برپایی این نمایشگاه به شمار می‌رود.

به گفته احمدیان، هیات‌هایی از کشورهای سوریه، عمان، آلمان و افغانستان برای بازدید از نمایشگاه و گفتگوهای تجاری وارد ایران شده‌اند، ضمن اینکه در حاشیه نمایشگاه همچنین توافق نامه ای بین فدراسیون صنعت چوب و مبلمان ایتالیا و ایران به امضا می رسد که سرمایه گذاری مشترک کنتراتی قطعات برای ایتالیا در ایران و تحت لایسنس از محورهای این توافق نامه به شمار می رود.

پنجمین نمایشگاه بین المللی مبلمان اداری تا پنجم دی ماه در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران دائر خواهد بود.