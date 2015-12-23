به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله رازانی مراسم انعقاد تفاهم‌ نامه‌ میان قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) و استانداری که شامگاه چهارشنبه در کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: رسیدن به توسعه پایدار در این استان با اکتفا به بودجه‌های دولت ممکن نیست و نهادهای مختلف باید به میدان بیایند.

وی دعوت از نهادها و ارگان‌های مختلف برای اجرای پروژه‌های توسعه‌ای در استان کرمانشاه را امری مهم و در دست اقدام دانست و گفت: اکتفا به بودجه هاآشکار دولت ما را به جایی نمی‌رساند و وقت آن رسیده که نهادهای مختلف وارد کار شوند.

استاندار کرمانشاه خواستار حضور بخش خصوصی برای اجرای پروژه‌های توسعه‌ای در استان کرمانشاه شد و افزود: بهره‌مندی از توان و ظرفیت نهادهای مختلف در دستور کار قرار دارد.

رازانی انعقاد تفاهم نامه با قرارگاه خاتم الانبیا(ص) در آستانه میلاد پیامبر اکرم(ص) را به فال نیک گرفت و گفت: در مدت ۴۵ روز توانستیم با قرارگاه خاتم وارد انعقاد قرار شویم.

وی ابراز امیدواری کرد: با مشارکت قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص) پروژه‌ای توسعه‌ای در استان کرمانشاه شتاب بیشتری بگیرد.