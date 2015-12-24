«شب آوازهایش را می خواند» در «نقد تئاتر»

به گزارش خبرنگار مهر، نقد و بررسی نمایش «شب آوازهایش را می خواند» نوشته یون فوسه، ترجمه محمد حامد و با طراحی و کارگردانی رضا گوران از جمله بخش های برنامه «نقد تئاتر» است که شنبه ۵ دی ماه روی آنتن شبکه چهار می رود.

باران کوثری، نوید محمدزاده، سعید چنگیزیان و نیلوفر زوارق از بازیگران این نماش هستند که تا ۲۳ دی در سالن استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه است.

در برنامه «نقد تئاتر» که شنبه ۵ دی ماه ساعت ۲۱ روی آنتن شبکه چهار سیما می‌رود آتیلا پسیانی، رامتین شهبازی و رضا گوران حضور خواهند داشت.

ساعت پخش برنامه «نقد تئاتر» از ابتدای زمستان تغییر یافته و این برنامه از این پس ساعت ۲۱ روزهای شنبه هر هفته به طور زنده و تکرار آن در ساعت ۱۳ روز بعد (یکشنبه) از شبکه چهار، پخش می شود.

تهیه کنندگی این برنامه را مجید گیاه چی و اجرای آن را عطاءالله کوپال بر عهده دارند.