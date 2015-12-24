تحقق اقتصاد مقاومتی مستلزم فعال شدن بخش خصوصی در صنعت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی ، محمدرضا حاجی پور اظهار داشت: یکی از اولویت های سازمان صنعت معدن و تجارت تقویت تشکل های حوزه صنعت و تجارت است و به همین دلیل به دنبال واگذاری امورغیر حاکمیتی به بخش خصوصی هستیم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اظهار کرد : تشکل ها می توانند پیشنهادات خود را در این خصوص به سازمان صنعت و معدن ارائه کنند تا پس از بررسی کارشناسی، مقدمات قانونی واگذاری امور به آنان صورت پذیرد.

وی با اشاره به ضرورت نهادینه کردن اقتصاد مقاومتی در جامعه تصریح کرد: یکی از مولفه های اقتصاد مقاومتی حمایت از بخش خصوصی و گسترش مشارکت مردم است که می بایست در عمل برای تحقق این موضوع تلاش کرد و از شعار بدون عمل پرهیز کنیم.

حاجی پور تاکید کرد: خانه صنعت، معدن و تجارت استان باید فعال کردن خانه های صنعت، معدن و تجارت شهرستان ها را در دستور کار خود قرار دهد و برنامه ریزی لازم جهت برگزاری دوره های آموزشی و توانمندسازی نیروی انسانی را در این زمینه انجام دهند.