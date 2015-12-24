تمهیدات لازم مقابله با حوادث در خطوط ریلی شمال پیش بینی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف گران پاشا پیش از ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره بهضرورت پیشبینی و بهکارگیری تمهیدات زمستانی در سفرهای ریلی گفت: با توجه به اینکه راهآهن یکی از دستگاههای ارائهدهنده خدمات عمومی در امر حملونقل است، لذا بهمنظور وارد نشدن خلل در ارائه خدمت به شهروندان واطمینان خاطر مسافران با پیشبینی تمهیدات برای فصل سرما، آمادگی لازم را جهت مقابله و پیشبینی از هرگونه خطرات و حوادث احتمالی خواهد داشت.
وی افزود: اداره کل راهآهن شمال با بررسیهای مستمر و کارشناسانه با امکانات و توانمندیهای موجود اقدامات لازم را جهت مقابله با شرایط فصل سرما و زمستان آغاز کرده است.
گران پاشا با اشاره به اینکه به مسئولین کلیه حوزهها و ایستگاهها ابلاغشده است که با آمادگی کامل در حوزه وظایف خود باید به استقبال فصل زمستان روند گفت: اقدامات عملی راهآهن شمال بهمنظور مقابله با شرایط جوی در فصل سرما و احتمال بروز حوادث طبیعی و غیرمترقبه از مدتها قبل آغاز شده و در این راستا فعالیتهای خاصی در دستور کار قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: این اقدامات شامل تجهیز قطار نجات به وسایل موردنیاز و بازدید مداوم کمیسیون فنی و رفع نواقص احتمالی، تعیین کشیکهای ارشد در ساعات غیر اداری و روزهای تعطیل بهمنظور آمادگی و نظارت بیشتر، لایروبی پلها، دهانه ورودی تونلها و بازدیدهای مستمر، تقویت خاکریزها و هدایت آبهای سطحی به داخل آبروها، دپو کردن وسایل موردنیاز خطی در نزدیک مکانهایی که احتمال سیل بردگی خط وجود دارد، پیشبینی در استقرار اکیپهای عملیاتی و امکانات موردنیاز، سرویس و آمادگی کامل ماشینآلات سنگین، برفروبی بهموقع سوزنها و سکوهای مسافری و جلوگیری از یخزدگی است.
گران پاشا ادامه داد: بهکارگیری وسایل گرمایشی مناسب در سالن انتظار مسافران و مساجد ایستگاهها، آمادگی کامل نمایندگیهای شرکتهای قطار مسافری نسبت به سرویسدهی مناسب به مسافران مانند نان، پتو، کنسرو و آبمعدنی در شرایط بحرانی، ارتباط مستمر با اداره کل هواشناسی و دریافت اطلاعات جوی، آماده بکار بودن دستگاههای اطفاء حریق در ایستگاهها و واحدهای تحت پوشش از اهم اقدامات راهآهن شمال در بهکارگیری تمهیدات لازم برای مقابله با بحرانهای احتمالی فصل زمستان است.
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