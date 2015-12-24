آمار نامزدهای انتخابات مجلس در آذربایجان شرقی به ۴۶۵ نفر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، سعید شبستری خیابانی عصر پنج شنبه در گفت و گو با خبرنگاران حاضر در ستاد انتخابات استان با بیان اینکه از صبح امروز ششمین روز ثبت نام از کاندیداهای مجلس شورای اسلامی آغاز شده است، افزود: امروز و در ششمین روز ۱۰۹ نفر با حضور در فرمانداری های حوزه های اصلی انتخابیه استان برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کردند.

وی سپس با تاکید بر اینکه تا به امروز ۲۰۳نفر داوطلب حضور در انتخابات از حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو هستند، گفت: ۴۴ نفر از داوطلبان ثبت نام کننده در انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان زن هستند.

شبستری خیابانی با اشاره به اینکه ۱۳ حوزه انتخابیه در آذربایجان شرقی وجود دارد، افزود: ۴۶ نفر نیز در حوزه‌های انتخابیه مرند و جلفا و ۲۸ نفر نیز در حوزه انتخابیه سراب ثبت نام کرده اند.

وی سپس گفت: ثبت ‌نام از داوطلبان نمایندگی مجلس تا فردا جمعه چهارم دی ماه ادامه خواهد داشت و داوطلبان باید با در دست داشتن مدارک لازم به فرمانداری‌ های حوزه‌ های انتخابیه اصلی استان مراجعه کرده و نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

گفتنی است از چهره های شناخته شده امروز می توان به شکور اکبرنژاد نماینده اصلاح طلب و سابق تبریز در مجلس، مسعود پزشکیان نماینده فعلی مردم تبریز، زهرا ساعی مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری تهران و میرهادی قره سیدی رومیانی نماینده فعلی مردم تبریز اشاره کرد که باحضور در فرمانداری تبریز برای شرکت در انتخابات مجلس ثبت نام کردند.