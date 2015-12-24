مسائل شخصی در صحنه انتخابات وارد نشود/باید بزرگوارانه برخورد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی عصر امروز در شورای اداری سیستان و بلوچستان اظهار داشت: دولت مصمم است انتخابات را همان گونه که رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهوری در سخنرانی های خود مکرر ذکر کرده اند کاملا قانونی، با مشارکت حداکثری مردم و در فضای آرام و توام با امنیت و حفظ وحدت و انسجام برگزار کند.

وی افزود: برگزاری انتخابات قانونمند، با شکوه و سالم در کشور از جمله مهمترین اولویت های دولت در کشور است که حضور پرشور مردم در انتخابات می تواند به مانور قدرت ملی و وحدت و نسجام در جامعه تبدیل شود.

وزیر کشور با بیان اینکه وظیفه ما امیدوار کردن مردم است، گفت: با اقدامات دولت تدبیر و امید چشم انداز مناسبی پیش روی آینده کشور است.

رحمانی فضلی افزود: دولت در شرایط سختی مسئولیت کشور را به عهده گرفت اما با هدایت های مقام معظم رهبری، تدبیر رئیس جمهور و حمایت های مردم در دو سال گذشته توانست توفیقات چشمگیری در زمینه کنترل تورم، ورود به عرصه رونق اقتصادی و ثبات داشته باشد.

وی گفت: در عرصه سیاست با وحدت و انسجام شرایط مناسبی به وجود آمده است، که اوج تبلور این تدابیر را در انتخابات پیش رو شاهد خواهیم بود.

چشم انداز خوبی پیش روی آینده کشور است

وی در ادامه با اشاره به شرایط کشور اظهار داشت: دولت در دوره ای مسئولیت را برعهده گرفت که کشور با انواع مشکلات ریز و درشت در بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاست خارجی رو به رو و درگیر بود.

وزیر کشور بیان کرد: دولت از زمان آغاز فعالیت تاکنون توانسته مشکلات را با موفقیت مدیریت کند به طوری که کشورهای غربی نیز بر ناحق بودن ۱۲ سال تحریم خود علیه جمهوری اسلامی اعتراف کردند.

رحمانی فضلی عنوان کرد: از دیگر نکات قابل توجه در مقطع کنونی، اقتصاد مقاومتی است و باید با پیروی از سیاست های این عرصه حائز اهمیت، اقتصادی متناسب با شئون انقلاب با محوریت مردم ایجاد شود.

وی افزود: دولت برنامه های بسیاری را مد نظر قرار داده که در قالب پروژه ها و طرح های بزرگ با مدیریت و ساختاری جدید، پیگیری می شود.

رحمانی فضلی گفت: هدف نهایی ما رسیدن به توسعه پایدار با کاهش وابستگی ها به نفت است و برای تحقق این امر خطیر همگی مصمم هستیم.

وی با اشاره به انتخابات به عنوان یکی از حساس ترین و بی نظیرترین موضوعات کشوری در سال جاری عنوان کرد: در این شرایط خاص منطقه ای و بین المللی انتخابات پیش رو تصویرگر مانور قدرت ملی ایران است.

وزیر کشور افزود: عزم ما بر پیگیری و انجام امور انتخابات بر پایه آرامش و قانون است و نهایت تلاش خود را برای تحکیم مبانی انقلاب اسلامی ایران به کار می گیریم.

رحمانی فضلی گفت: مقدمات کار برای هر چه با شکوه تر برگزار شدن انتخابات با مشارکت حداکثری مردم در حال پیگیری است و رعایت قانون، اخلاق و شرع در انتخابات از اصلی ترین مولفه هایی است که مدنظر ما قرار دارد.

وی افزود: امیدواریم این مسیر، مقدمه ای برای برداشتن گام هایی بسیار بلند شود و به طور یقین هر آنچه امنیت، آرامش، وحدت و اقتدار در نظام مقدس جمهوری اسلامی و کشور ایران تقویت شود، قادر خواهیم بود با زبان محکم تری در عرصه سیاست خارجی صحبت کنیم.

وزیر کشور گفت: ایران کشوری نیست که زور و تهدید را بپذیرد و نشان داده ایم که با همه فشارها، دنیا باید با زبان حقیقت و مسالمت با ایران صحبت کند.