به گزارش خبرنگار مهر، برخی منابع خبری گزارش داده اند وزنه بردار دسته به اضافه ۱۰۵ کیلوگرم روسیه که رکوردهای حسین رضازاده را زد، از ماده ممنوعه ایپامورلین استفاده کرده است که این موضوع در نمونه دوپینگ A این وزنه بردار مشاهده شده است.

لوچف در واکنش به این خبر گفت: من فکر می کنم این یک حرکت سیاسی است. همه این اتفاقات با اتفاقاتی که علیه ورزش روسیه در جریان است مشابهت دارد. البته من تسلیم نمی شوم. هر آنچه لازم باشد در خصوص بیگناه بودنم انجام می دهم که این شامل نمونه B می شود.

فدراسیون بین المللی وزنه برداری اعلام کرده لوچف در حالی در رقابتهای قهرمانی جهان در هیوستون آمریکا شرکت کرده که از مواد ممنوعه استفاده کرده بود. این فدراسیون در کنار نام لوچف از اولگا زوبووا، آلکسی کوسوف و اولگا آفاناسی‌یوا نیز به عنوان دیگر ورزشکاران دوپینگی نام برده است.

این خبر در حالی با واکنش روس های مواجه شده که ویتالی موتکو، وزیر ورزش روسیه، می گوید که وزنه بردار فوق سنگین روس از قبل مجاز به استفاده از دارو بوده چون از ناحیه رباط آسیب دیدگی داشته است.

موتکو در واکنش به این خبر گفت: این یک ناامیدی بزرگ است. در مجموع ما بر روی موضوع لوچف کار می کنیم چون آزمایش خون او عادی بود. لازم است که این موضوع را روشن کنیم. دارویی که او مصرف کرده از قبل اعلام شده بود چون از ناحیه رباط آسیب دیدگی داشت. تیم وزنه برداری در حالی عازم آمریکا شد که همه ورزشکاران ما پاک بودند.

لوچف در رقابتهای جهانی آمریکا بامهار وزنه های ۲۶۴ و ۴۷۵ کیلوگرم در دوضرب و مجموع موفق شده بود رکورد حسین رضازاده را به ترتیب به میزان یک و سه کیلوگرم ارتقا دهد.

اگر دوپینگ این وزنه بردار روس اثبات و تایید شود، نه تنها رکورد رضازاده پابرجا می ماند بلکه با توجه به محرومیت احتمالی دو ساله این ورزشکار روس، بهداد سلیمی می تواند با جدیت بیشتری تمرینات خود را دنبال کند تا شانس مدال آوری خود در المپیک ریو را افزایش دهد.