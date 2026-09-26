استقلال آموزش و پرورش کالپوش؛ گامی در مسیر تحقق عدالت آموزشی

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عجم صبح شنبه در مراسم آغاز بکار رسمی آموزش و پرورش کالپوش به عنوان اداره مستقل با حضور معاون رئیس جمهور در توسعه مناطق محروم و روستایی کشور اعلام کرد: استقلال این اداره به ارتقای کیفی خدمات کمک خواهد کرد.

وی با بیان اینکه تقویت ساختار آموزش و پرورش در کالپوش به مثابه مطالبه مردم پیگیری شد گفت: ماحصل پیگیری ها استقلال آموزش و پرورش بخش کالپوش از امروز است.‌

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس استقلال اداره آموزش و پرورش کالپوش را تحولی مهم در حوزه منابع انسانی و گامی در مسیر تحقق عدالت آموزشی دانست.

عجم همچنین با اشاره به اهمیت عدالت آموزشی بیان کرد: محور عدالت آموزشی، نیروی انسانی است و استقلال اداره آموزش و پرورش کالپوش، گامی در این مسیر به شمار می‌رود که می‌تواند زمینه دسترسی بهتر مردم منطقه به خدمات آموزشی و تقویت ساختار نیروی انسانی را فراهم کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های منطقه کالپوش ابراز کرد: این منطقه از ظرفیت‌های قابل توجهی برخوردار است و در بخش کشاورزی، به‌ویژه در تولید دانه‌های روغنی و محصولات کشاورزی، توانمندی‌های مهمی دارد که باید در برنامه‌های توسعه‌ای مورد توجه قرار گیرد.

نماینده شاهرود و میامی در مجلس با اشاره به مسائل و نیازهای منطقه کالپوش ادامه داد: سه محور اصلی را با استاندار سمنان دنبال کرده‌ایم که شامل مسائل روستایی، حوزه آب و موضوعات اداری است و امیدواریم با همراهی مسئولان، زمینه رفع مشکلات و تقویت زیرساخت‌های منطقه فراهم شود.