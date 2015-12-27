حسن کریمی قدوسی در گفتگو با خبرنگار مهر از شکل‌گیری پایلوت طرح انحصاری بازی‌های رایانه‌ای خارجی خبر داد و گفت: از اول دی ماه، پایلوت طرح انحصاری بازی‌های خارجی را راه‌اندارای کرده‌ایم و برآن هستیم تا انتشار ۴ یا ۵ بازی خارجی را به شکل کاملا انحصاری و براساس شایسته سالاری و از طریق مزایده به ناشران بدهیم.

به گفته مدیرعامل بنیاد بازی‌های رایانه‌ای با راه‌‌انداری این پایلوت، هر بازی به یک ناشر تعلق می‌گیرد و این‌گونه نیست که چند ناشر به ظور همزمان به انتشار یک بازی از بازی‌های روز دنیا بپردازند. البته این طرح، آزمایشی است تا تاثیر آن را بر بازار ببینیم.

کریمی قدوسی، اجرایی شدن پایلوت طرح انحصاری بازی‌های خارجی را حمایت از بازی‌های ایرانی دانست و افزود: به نظر ما اگر این طرح درست انجام و از آن استقبال شود به گران شدن بازی خارجی و در نهایت حمایت از بازی ایرانی منتهی می‌شود. چرا که در حال حاضر، ناشران ما تعیین کننده قیمت بازار نیستند بلکه رقابت بین آنهاست که قیمت را تعیین می‌کند و چون فرهنگ درستی وجود ندارد قیمت‌گذاری هم غلط است.

مدیرعامل بنیاد بازی‌های رایانه‌ای در ارتباط با چگونگی انتخاب بازی‌ها گفت: انتخاب بازی براساس نظر ناشران بوده است. ما برای هر کدام از ناشران، فرم فرستادیم که از بین بازی‌های روز دنیا، کدام بازی را انتخاب می‌کنید و آنها چنین کردند البته ممکن است بعضی بازی‌ها ویرایش شوند که هزینه ویرایش با بنیاد است.

کریمی قدوسی در پاسخ به این‌که از مدت‌ها پیش تاکنون درباره کپی‌رایت و گران شدن بازی‌های خارجی سخن گفته شده اما هیچ اتفاق عملی نیفتاده است گفت: نبود کپی‌رایت، فاتحه بازی‌سازی را می‌خواند. یکی از کارهای بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای این است که افراد را تشویق کند تصمیمی برای کپی‌رایت بگیرند. ما سعی می‌کنیم، هر روز یک قدم مثبت برای بهتر شدن شرایط بازی‌سازی در ایران برداریم.

به گفته او بازی برای این که وارد بازار شود از طریق ناشر به دست بنکدار و بعد به توزیع کننده می‌رسد. بنابراین بنکدار، بازی را به قیمت ارزان‌تری از ناشر خریداری می‌کند اما وقتی ناشران، به‌طور مستقیم وارد عمل شوند، قیمت بازی خارجی بالا می‌رود چون دیگر من ناشر، تعیین کننده هستم و نقش بنکدارها کمرنگ می‌شود.