صدور مجوز برای بازی های خارجی در دستور کار/ رتبه بندی ناشران بازیهای رایانه ای

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن کریمی قدوسی اظهار داشت: اولویت بندی صدور مجوز بازیهای خارجی و رتبه بندی ناشران بازی رایانه ای به منظور حمایت از تولید ملی و سرمایه ایرانی در دستور کار بنیاد ملی بازیهای رایانه ای قرار گرفته است.

وی گفت: کلیات این برنامه با در نظر گرفتن ویژگی های مختلف از جمله حمایت از بازیهای ایرانی در شورای سیاستگذاری این بنیاد تصویب شده و بررسی جزییات آن را کارشناسان بنیاد بازیهای رایانه ای عهده دار هستند.

قائم مقام بنیاد ملی بازیهای رایانه ای به برنامه های کلان این بنیاد اشاره کرد و توضیح داد: تدوین ارائه بسته حمایتی در قالب برنامه ای 5 ساله با در نظر گرفتن نیازهای مختلف عرصه گیم در حوزه های گوناگون همچون آموزش، پژوهش، تولید، توزیع ، ارزشیابی و نظارت و تبلیغات در دستور کار مدیریت جدید بنیاد ملی بازیهای رایانه ای قرار دارد.

وی بر ضرورت انسجام بخشی و متعادل سازی در حوزه تولید و عرضه گیم ایرانی تاکید و ادامه داد: برای ایجاد رونق بازار تولیدات داخلی باید نسبت درست و منطقی بین قیمت آثار داخلی و خارجی در بازار گیم ایجاد شود.

قائم مقام بنیاد ملی بازیهای رایانه ای، رتبه بندی ناشران بازی را برای اولویت گذاری در صدور مجوز بازی خارجی و انسجام در عرضه و اعمال روند منطقی قیمت بین آثار داخلی و خارجی ضروری و در دستور کار عنوان کرد.

به گفته وی، کمک به استاندارد سازی تولید و شکل گیری صنعت گیم به همراه تجاری سازی گیم ایرانی از طریق ایجاد چرخه منسجم توزیع، بازاریابی و تبلیغات در محور برنامه های بنیاد ملی بازیهای رایانه ای قرار دارد.

کریمی قدوسی، حرکت به سمت استاندارد سازی تولیدات، متنوع، کیفی و جذاب و در مقابل وجود اصناف تخصصی، پویا و فعال در حوزه های مختلف گیم را برای ایجاد صنعت بازیهای رایانه ای کشور اساسی دانست و افزود: با داشتن تولید استاندارد می توان برای این حوزه چرخه اقتصادی تعریف و تجاری سازی گیم ایرانی را محقق ساخت.







