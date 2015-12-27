خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها: ورامین را باید یکی از قطب‌های تولید محصولات کشاورزی در استان تهران و حتی کشور دانست که بسیاری از محصولات تولیدی آن ازجمله صیفی‌جات، در سفره بسیاری از مردم ایران دیده می‌شود.

امروز یکی از موضوعاتی که به‌عنوان تهدید جدی در عرصه کشاورزی شهرستان ورامین موردتوجه قرار دارد، کمبود منابع آبی برای کشت انواع محصولات کشاورزی است.

زمین‌هایی که مستعد کشت محصولات کشاورزی است

به عقیده کارشناسان و فعالان حوزه کشاورزی، شهرستان ورامین از زمین‌های بسیار مستعد برای کشت انواع محصولات برخوردار است اما کمبود منابع آبی، اجازه استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود را نمی‌دهد.

حسن احمدی یکی از فعالان و کارشناسان حوزه کشاورزی در شهرستان ورامین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز زمین‌های موجود در شهرستان ورامین قابلیت کشت انواع محصولات را دارد.

کمبود منابع آبی معضلی بزرگ پیش روی کشاورزان ورامینی

وی افزود: بر اساس آماری که از سوی مسئولان ارائه‌شده، بیش از ۸۰ هزار هکتار، اراضی قابل‌کشت و مستعد کشاورزی در ورامین وجود دارد که می‌تواند در زمینه توسعه کشت محصولات کشاورزی استفاده شود.

احمدی ادامه داد: کمبود منابع آبی، سبب شده تا نیمی از این زمین‌های مستعد مورداستفاده قرار نگیرد و این امر می‌تواند یک معضل بزرگ در عرصه کشاورزی منطقه به‌حساب آید.

رضا تاجیک یکی دیگر از فعالان حوزه کشاورزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز بخش اعظمی از آب کشور، در بخش کشاورزی و به‌منظور کشت محصولات مختلف مصرف می‌شود.

بخش اعظمی از آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود

وی افزود:‌برخی آمارها از مصرف ۹۰ درصدی آب در این بخش خبر می‌دهد که بخش عمده‌ای از آن با آموزش صحیح و استفاده از شیوه‌های نوین آبیاری قابل صرفه‌جویی است.

تاجیک استفاده از شیوه‌های مدرن آبیاری و گسترش کشت گلخانه‌ای را راهکاری مؤثر برای مقابله با کمبود منابع آبی در منطقه ورامین عنوان کرد و ادامه داد‌: خوشبختانه دولت طی سال‌های اخیر در زمینه گسترش آبیاری‌های مدرن و تحت‌فشار حمایت‌های خوبی را انجام داده است.

وی اضافه کرد: گسترش کشت گلخانه‌ای و ترغیب کشاورزان بر استفاده از روش‌های مدرن کشاورزی و آبیاری، علاوه بر بالا بردن کیفیت و کمیت محصولات کشاورزی، زمینه استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود در ورامین را فراهم می‌آورد.

۳۲۰ هکتار از اراضی ورامین زیر کشت محصولات گلخانه‌ای

کمبود منابع آبی در شهرستان ورامین سبب شده تا نیمی از اراضی این شهرستان بدون استفاده بماند، به همین خاطر با حمایت مسئولان، توسعه کشت محصولات گلخانه‌ای در ورامین با جدیت دنبال می‌شود.

محمدحسین تاجیک رییس جهاد کشاورزی شهرستان ورامین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:‌ یکی از برنامه‌های مهم جهاد کشاورزی شهرستان ورامین، گسترش کشت محصولات گلخانه‌ای در این منطقه است.

وی افزود:‌ شهرستان ورامین از ظرفیت‌های بسیار بالایی در حوزه کشاورزی برخوردار است و برای مقابله با کمبود منابع آبی در منطقه، چاره‌ای جز استفاده از شیوه‌های نوین آبیاری و گسترش کشت گلخانه‌ای نیست.

تاجیک ادامه داد:‌ هم‌اکنون با حمایت دولت و مشوق‌هایی که در نظر گرفته‌شده، بیش از ۳۲۰ هکتار از اراضی قابل‌کشت ورامین، زیر کشت محصولات گلخانه‌ای رفته است.

کاهش یک‌سوم میزان مصرف آب در روش گلخانه‌ای

رییس جهاد کشاورزی شهرستان ورامین اضافه کرد: کشت محصولات کشاورزی به شیوه گلخانه‌ای، تأثیر بسیاری بر کاهش میزان مصرف آب در این بخش می‌گذارد، به‌طوری‌که میزان مصرف را تا یک‌سوم کاهش خواهد داد.

وی با اشاره به مشوق‌هایی که برای گسترش کشت گلخانه‌ای در ورامین دنبال می‌شود، گفت: بر اساس تصمیمات اتخاذشده، سه‌روزه به کسانی که علاقه‌مند به کشت محصولات به‌صورت گلخانه‌ای هستند، مجوز صادر می‌شود.

تاجیک گفت‌: تسهیلاتی نیز برای گسترش کشت گلخانه‌ای در استان تهران در نظر گرفته‌شده است که بازپرداخت وام‌های این طرح به‌صورت هفت ساله و با سود ۱۸ درصد به متقاضیان پرداخت خواهد شد.

وی اضافه کرد:‌تمام تلاش مجموعه جهاد کشاورزی و فعالان این حوزه، آن است که زمینه گسترش کشت گلخانه‌ای و استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های شهرستان ورامین فراهم شود که امیدواریم با مشوق‌های در نظر گرفته‌شده و آگاهی بخشی به کشاورزان شاهد گسترش کشت گلخانه‌ای باشیم.

خبرنگار:‌سید محمدحسن محمودی