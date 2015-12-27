به گزارش خبرگزاری مهر، روح الله هاشمی ذاکر شنبه شب در مراسم تودیع و معارفه مدیران کل قدیم و جدید امور کتابخانه های خراسان شمالی افزود: نهاد کتابخانه های عمومی کشور، نهادی غیر دولتی است که در راستای اتقاء سطح دانش و ارتقاء فکری و فرهنگی جامعه تلاش می کند.

وی با بیان اینکه کتابخانه های عمومی متعلق به آحاد جامعه است، تصریح کرد: به همین دلیل این نهاد در راستای خدمت رسانی به مردم باید طوری عمل کند تا عموم مردم بتوانند از خدمات آن استفاده کنند.

هاشمی ذاکر افزود: باید از طریق ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی و توسعه فضای کتابخانه ای، زمینه توسعه و پیشرفت مناطق محروم را فراهم کرد.

وی گفت: بدون شک ترویج روحیه نشاط از طریق فرهنگ کتابخوانی میسر و راه توسعه پویا در جامعه فراهم می شود.

مشاور عالی دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور با قدردانی از زحمات مدیرکل سابق کتابخانه های عمومی خراسان شمالی گفت: تلاشهای انجام شده در این استان طی چند سال اخیر، بسیار ارزشمند بوده که امیدواریم روند خدمت رسانی به جامعه و ترویج بیش از پیش فرهنگ کتاب و کتابخوانی تداوم یابد.

وی از زحمات و خدمات کتابداران و کارکنان نهاد کتابخانه‌های عمومی خراسان شمالی که مدیرکل سابق این نهاد را در انجام رسالت مهم فرهنگی همراهی کرده اند تشکر و قدردانی کرد.

در پایان این مراسم که با حضور شماری از مدیران کل استان، کارکنان کتابخانه های عمومی و کتابداران و شماری از اصحاب رسانه در محل سالن کتابخانه عمومی دهخدای بجنورد برگزار شد، از زحمات و تلاشهای چندین ساله علی رحیمی مدیرکل سابق این نهاد با اهدای لوح و هدایایی تقدیر و علی محمد جهانی به عنوان مدیرکل جدید کتابخانه های عمومی استان معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این مراسم مدیرکل سابق کتابخانه های عمومی خراسان شمالی به ارائه گزارش کوتاهی از عملکرد این اداره کل پرداخت.

از بدو تاسیس استان خراسان شمالی تاکنون محمد فیاض، عبدالله ارجاعی و علی رحیمی مسئولیت این اداره کل را به عهده داشته اند.

خراسان شمالی با دارا بودن هشت شهرستان و جمعیتی بالغ بر ۹۱۷ هزار نفر، دارای۲۰ كتابخانه ثابت و ۱۸ كتابخانه سیار در روستاهای این استان است.