وحدت شیعه و سنی در سیستان و بلوچستان سلاح مبارزه با دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عباسعلی سلیمانی شامگاه شنبه در همایش وحدت و انسجام ملی که در دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان برگزار شد، اظهار داشت: باید اشتراکات و اصول را برجسته کرده و از مسائل تفرقه‌انگیز دوری کنیم.

وی با اشاره به انقلاب اسلامی ایران یاد آور شد: ملت ایران در پناه لطف الهی، با عقلانیت و تحت رهبری امام راحل (ره) و با هدایت روحانیت یک نظام را تغییر داد.

امام جمعه زاهدان بیان کرد: بعد از انقلاب ایران، سه موضوع، استقلال، نفی سلطه و جمهوریت برای دشمنان و مخالفین قابل پذیرش نبود و لذا نتیجه این شد که هشت سال جنگ را به ما تحمیل کردند که کشورهای بسیاری نیز در آن نقش داشتند؛ اما به لطف الهی جنگ ایران با موفقیت و پیروزی ملت ایران همراه بود.

آیت الله سلیمانی با بیان اینکه امروز در ایران اسلامی اقوام مختلف در کمال دوستی و مؤدت در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند، افزود: نوع تعامل جمهوری اسلامی ایران با اقوام و مذاهب مختلف به گونه‌ای بوده‌ که مشارکت همگان را در حفظ نظام شاهد هستیم.

مردم اهل سنت عاشق نظام اسلامی اند

نماینده رهبر معظم در امور اهل سنت جنوب شرق کشور اظهار داشت: مردم اهل سنت عاشق نظام، ولایت و کشور هستند و برای حفظ آنها تا پای جان ایستادگی می‌کنند.

وی افزود: این امر را مردم اهل سنت استان در خصوص دفاع از ارزش های دینی در کشور سوریه به بهترین شکل نشان دادند.

بحران کشورهای اسلامی در نبود وحدت است

امام جمعه زاهدان گفت: مشکلات و بحران های سیاسی، نظامی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ایجاد شده در برخی کشورهای اسلامی ناشی از نبود اتحاد بین مسلمانان است.

آیت الله سلیمانی افزود: اگر کشورهای اسلامی با تقویت نقاط مشترک، متحد شوند هیچ قدرتی در جهان توان مقابله با آنها را نخواهد داشت.

نماینده ولی فقه در سیستان و بلوچستان اظهار داشت: در نظام اسلامی ما بايد به کلمه وحدت بين اقوام و مذاهب نگاهی يکسان و اساسی داشته باشيم زيرا نقش مهمي در جامعه اسلامي داشته و دشمنان ما را به عقب می راند.