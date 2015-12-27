مملکت ایران و رهبرش به قرآن اقتدا کرده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، ماموستا ملاقادر قادری امام جمعه شهرستان پاوه در آیین پایانی سی وهشتیمن دوره مسابقات سراسری قران کریم در کرمانشاه ضمن گرامیداشت هفته وحدت و میلاد حضرت رسول(ص) اظهار داشت: یکی از مهمترین برکات برگزاری مسابقات قرآن تأثیرگذاری بر روی همه جوامع و جلب توجه افراد به فعالیتهای قرآنی است.
تاثیر قرآئت عبد الباسط بر مسلمانان نیجریه
وی به تأثیرگذاری کلام خدا بر روی مسلمانان و غیرمسلمانان اشاره کرد و افزود: زمانی که مهاجران از مکه به حبشه رفتند، دو نفر از مشرکان به حبشه اعزام شدند تا مؤمنان را بازگردانند بر همین اساس آنها به حضور نجاشی رسیدند و داستان را تعریف کردند و نجاشی نیز گفت که باید مؤمنان را احضار کند. پیش از اینکه مسلمانان وارد شوند جعفربن ابیطالب که فردی خالص و مخلص بود به نجاشی گفت که مردم مکه مشرک بودند و اجازه نمیدادند که ما در آنجا به راحتی زندگی کنیم به همین دلیل ما نیز هجرت کردیم.
ماموستا قادری با بیان اینکه قرآن بر هر فردی اثرگذار است، خاطر نشان کرد: نجاشی از جعفربن ابیطالب خواست که برایش قرآن بخواند که ایشان هم سوره مبارکه «مریم» را قرائت کرد که پس از آن او تحت تأثیر قرار گرفت و اشک از چشمانش جاری شد و از مؤمنان مکه حمایت کرد.
امام جمعه پاوه به خاطرات استاد عبدالباسط اشاره کرد و افزود: عبدالباسط به نیجریه یکی از کشورهای آفریقایی دعوت میشود. یک ماه در آنجا زندگی کرد و با شیوه زندگی آنها آشنا شد. وی در خاطراتش نوشته که مردم آنجا جلسات با هم برگزار میکنند یعنی مسلمانان در جلسات مسیحیان و مسیحیان در جلسات مسلمانان حضور مییابند. بعد از یک ماه جلسه و فعالیت وقتی میخواهد بازگردد ۱۵۰ نفر به قرآن ایمان می آورند و مسلمان میشوند که وقتی عبدالباسط دلیل آن را جویا میشود آنها میگویند قرآنی که خواندی ما را تسلیم خود کرد و ما به آن ایمان آوردیم.
وی با بیان اینکه ایران و قرآن پیوندی ناگسستنی دارند، گفت: مملکت ما مملکتی قرآنی است و رهبری داریم که همواره به قرآن اقتدا میکند بر همین اساس مردم ایران هم باید افرادی قرآنی باشند و به وحدت مسلمانان توجه ویژهای داشته باشند.
اشک اهل سنت پاوه بر لبیک گویان حسنی کارگر
ماموستا قادری با اشاره به اینکه در طول ۳۵ سال گذشته ما در سایه قرآن، سنت و عترت زندگی کردیم و از ترفند و توطئههای دشمنان محفوظ ماندیم، افزود: روز اول که به سالن مسابقات آمدم تصاویر ۵ قاری قرآن را که در حادثه دلخراش منا شهادتگونه از دنیا رفتند، دیدم که مرا تحت تأثیر خاصی قرار داد.
وی با بیان اینکه حادثه دلخراش منا برای هر مؤمنی دردناک بود، خاطر نشان کرد: این فاجعه به دلیل سوء مدیریت آلسعود رخ داد. چند روز بعد از این حادثه دردناک فیلمی از محسن حاجیحسنی کارگر به شهر ما رسید. وقتی صدای او را شنیدم و سیمای او نزدیک صبح و لبیکگویان دیدم به شدت تحت تأثیر قرار گرفتم.
ماموستا قادری با اشاره به اینکه اهل سنت به راحتی اشک از چشمانشان جاری نمیشود، گفت: ما وقتی حتی پدرمان بمیرد شاید به این راحتی اشک نریزیم اما یک شب در مسجد قبای پاوه در جلسه قران فیلم لبیکگویان زندهیاد حاجیحسنی را منتشر کردیم حاضران در جلسه که جوانان بسیاری هم بودند متحول شده و اشک از چشمانشان جاری شد. این تأثیرگذاری آنقدر زیاد بود که میتوانم بگویم اگر ۵ ماه در عرصه قرآن تبلیغ میکردیم تا این اندازه مؤثر نبود.
وی به سفر مقام معظم رهبری به کرمانشاه اشاره کرد و افزود: آقا در این سفر از ما گلایه کردند و فرمودند باید معنویاتمان را بیشتر کنیم. امیدواریم این اقدام یعنی برگزاری مسابقات قرآن کریم در کرمانشاه نور را به شهرمان بیاورد تا همواره در کنار قرآن زندگی کنیم و خانه هایمان را به نور قرآن روشن بداریم.
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