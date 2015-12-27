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۶ دی ۱۳۹۴، ۱۰:۱۵

مدافع حرم هشترودی به جمع همرزمان شهید خود پیوست

مدافع حرم هشترودی به جمع همرزمان شهید خود پیوست

هشترود - اسماعیل کریمی از شهرستان هشترود به خیل شهدای مدافعان حرم پیوست.

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده سپاه ناحیه هشترود صبح یکشنبه با اعلام این خبر به خبرنگاران گفت: شهید کریمی در منطقه سوریه  و در مقابله با گروه های صهیونیستی تکفیری به درجه رفیع شهادت نایل آمده است.

سرهنگ خلیل شریفی در ادامه افزود: پیکر پاک و مطهر این شهید والا مقام صبح امروز (یکشنبه) پس از تشییع از فرودگاه بین المللی تبریز به زادگاهش هشترود انتقال داده خواهد شد.

فرمانده سپاه ناحیه هشترود گفت : مراسم تشییع این شهید مدافع حرم با حضور گسترده مردم هشترود  هفتم دی از ساعت ۱۰ صبح از میدان سپاه آغاز و تا گلزار شهدای هشترود ادامه خواهد داشت

گفتنی است شهید اسماعیل کریمی متولد سال ۱۳۶۹ در شهرستان هشترود بوده و از چند ماهی گذشته در سنگر دفاع از حرم حضرت زینب (س) مشغول مبارزه با گروه های تروریستی صهیونیستی تکفیری در سوریه بود.

کد مطلب 3010430

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