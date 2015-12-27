اعتراض مهندسان به ابلاغیه وزارت راه و شهرسازی

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت راه و شهرسازی به تازگی مصوبه ای را در خصوص کاردان های ناپیوسته رشته مهندسی های مرتبط با امر ساختمان ابلاغ کرده است که براساس این مصوبه، مدرک کاردانی افرادی که بطور ناپیوسته مدرک خود را گرفته اند ملاک دریافت پروانه اشتغال و تمدید آن قرار گیرد. بنابراین افرادی که مدرک کاردانی آنها غیرمرتبط با رشته های ۷ گانه صنعت ساختمان باشد، امکان دریافت پروانه اشتغال بکار ندارند.

این مصوبه به همه سازمان های نظام مهندسی استان ها ابلاغ شد بنابراین از این پس، حتی افرادی که پروانه اشتغال بکار را دریافت کرده اند امکان تمدید آن را ندارند و عملا این دسته از مهندسان بیکار خواهند شد. این در حالی است که در مصوبه قبلی وزارت راه و شهرسازی که در سال ۱۳۹۱ ابلاغ شد، دارندگان مدرک کارشناسی پروانه اشتغال به کار مهندسی همانند دارنگان مدارک کارشناسی پیوسته در همان رشته است و در صورتیکه به مدرک کاردانی آنها پروانه با کد اصلی تعلق نگیرد، چنانچه کلیه واحدهای مصوب کمیسیون هم ارزی رشته ها را در طول زمان تحصیل و بصورت واحدهای موثر گذارنده باشند، می توانند پروانه اشتغال بکار با کد اصلی دریافت کنند. در غیراینصورت این افراد فقط می‌توانند کد مرتبط با صلاحیت نظارت دریافت کنند.

اما تصمیم جدید وزارت راه و شهرسازی موجب می‌شود که بخش قابل توجهی از مهندسان که دارای مدرک کاردانی غیرمرتبط هستند از کار محروم شوند چرا که آنها اجازه نظارت بر پروژه‌های ساختمانی را نخواهند داشت، بنابراین موجب بیکاری تعداد زیادی از این مهندسان خواهد شد.

براین اساس، در روزهای گذشته، این مهندسان تجمعاتی را در اعتراض به این تصمیم در مقابل وزارت راه و شهرسازی انجام دادند و نماینده آنها با مسئولان این وزارتخانه دیدار کرد اما ظاهرا به آنها گفته شده که از طریق دیوان عدالت اداری و یا سازمان های نظام مهندسی پیگیر این موضوع باشند. این در حالی است که مطابق قانون نظام مهندسی این افراد اجازه کار پیدا کرده بودند اما ناگهان از کار بیکار شده و مدرک آنها مورد تایید وزارت راه و شهرسازی قرار نگرفته است.

به گفته یکی از این مهندسان، با وجودی که نماینده آنها از تاریخ ابلاغ این مصوبه با مسئولان گفتگو کرده است، اما به نظر می‌رسد که این دیدارها نتیجه چندانی نداشته و تاثیری در این مصوبه نخواهد داشت. بنابراین در شرایطی که کشور با مشکل بیکاری روبرو است این دسته از مهندسان هم به خیل بیکاران افزوده می شوند.

هرچند که وزارت راه و شهرسازی در دولت یازدهم با انجام اقداماتی در سازمان های نظام مهندسی سعی کرده تا مشکلات صنعت ساختمان را برطرف کرده و به این سازمان نظم بیشتری بدهد اما وضعیت اشتغال مهندسان شرایطی را به وجود آورده که شاید چندان به نفع این بخش نباشد.