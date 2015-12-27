۴ خطه کردن محور ایلام-مهران ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

سید کمال الدین میرجعفریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از مهمترین برنامه های وزارت راه و شهرسازی در استان ایلام، توسعه راه های ارتباطی استان به خصوص در مسیر مرز مهران است چراکه این مرز هر ساله میزبان میلیون ها زائر است.

وی بیان داشت: یکی از مهمترین مطالبات مردم و مسئولان استان ایلام بحث چهار خطه کردن محور ایلام-مهران به عنوان اصلی ترین راه ارتباطی به مرز است که این مهم نیز هم اکنون در حال انجام است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام با اشاره به اینکه هزینه برآورد شده برای اجرای کامل این پروژه ۵۰۰ میلیارد تومان است، افزود: برای این که بتوانیم این طرح را هر چه زودتر اجرایی کنیم به طوری که پیش از اربعین سال آینده تمام شود، حداقل به ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم، این در حالی است که بیش از ۸۰ درصد اقداماتی که امسال برای رفاه حال زائران اربعین حسینی صورت گرفت با امکانات راه و شهرسازی استان بوده است.

میرجعفریان در خاتمه عنوان کرد: اگر قرار است اقدام اساسی در زمینه خدمات دهی به زائران اربعین حسینی برای سال بعد انجام گیرد باید ردیف بودجه برای این کار در نظر گرفته شود.