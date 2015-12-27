شهرسازی اصولی با وضعیت کنونی فاصله دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن قربانی صبح یکشنبه در نشست خبری به مناسبت روز ملی ایمنی در برابر زلزله و یادمان زلزله بم در استان، بابیان اینکه مردم و جامعه مهندسی در تعامل باهم هستند، ترویج فرهنگ مناسب و رعایت مقررات ایمنی را برای پیشگیری و کاهش اثرات مخرب لازم دانست و گفت: متأسفانه شهرهایی داریم که وضعیت مقاوم‌سازی در آن خوب رعایت نشده است.

وی بابیان اینکه به حد کفایت نیروی فنی در استان داریم تصریح کرد: باید فرهنگ استفاده از داشته‌هایمان را سرلوحه قرار دهیم و در حال حاضر در هفت رشته دارای نیروهای متخصص هستیم.

قربانی با اظهار اینکه برای بازگشت به سمت شهرسازی اصولی فاصله‌داریم گفت: در تأسیسات مکانیکی و برقی نیز با مشکل مواجه هستیم درحالی‌که این بخش قلب ساختمان است.

رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان مازندران با گرامیداشت هفته وحدت تصریح کرد: در بعد فنی نیز نیازمند وحدت هستیم و باید در این زمینه برنامه‌ریزی شود.

عمر بالای ساختمان/ سهم ۵ میلیون متر مربعی مازندران از ساخت و ساز

محمد فیروزیان نایب‌رئیس اول سازمان نظام‌مهندسی ساختمان مازندران نیز در این نشست گفت: در کشور ۱۰۰ میلیون مترمربع ساخت‌وساز داریم که سهم مازندران پنج میلیون مترمربع است.

وی اظهار داشت: سالانه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان و دو برابر بودجه عمرانی کشور صرف ساخت‌وساز می‌شود ولی عمر متوسط ساختمان در کشور بالا نیست و حدود ۳۰ سال است.

وی اظهار داشت: باید نگاه ویژه‌تری به حوزه صنعت ساختمان داشته باشیم و بخش‌های مختلفی از این حوزه بهره‌مند‌می شوند و طبق آمار انرژی حدود ۳۲ تا ۳۶ درصد انرژی کشور معادل یک‌سوم در صنعت ساختمان صرف می‌شود.

وی بر تأکید بر فعال کردن خدمات مهندسی در کشور افزود: برای پیشگیری از حوادث به جامعه مهندسی مراجعه می‌شود و باید در این زمینه وقت و دقت نظر بیشتری داشت.

ساخت و سازها سنتی است

سودابه مهری نایب‌رئیس دوم سازمان نظام‌مهندسی ساختمان مازندران نیز در این نشست گفت: نظارت فنی روی اصول ساخت‌وساز از مهم‌ترین اهداف سازمان است که توسعه این وظیفه به تعامل بیشتر برای اشاعه فرهنگ برمی‌گردد.

وی با اشاره به اینکه هنوز در حوزه ساخت‌وسازها سنتی عمل می‌کنیم، عنوان کرد: رسانه‌ها می‌توانند در آگاهی بخشی جامعه نقش ایفا می‌کنند و اکنون مسئله دنیا درزمینهٔ ساخت‌وساز، انرژی و استفاده‌های نوین از آن است.

مهری بر لزوم آگاهی سازی به مردم درزمینهٔ ساخت‌وساز تأکید کرد و گفت: همه متولیان امر در این زمینه باید تلاش کنند تا به سمت ساخت‌وسازهای صنعتی پیش رویم.