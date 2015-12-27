انگلیس چهارمین اقتصاد برتر جهان می شود

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری «گلف تودی»، بر اساس مطالعات انجام گرفته بر روی اقتصاد انگلیس، تا ۱۵ سال آینده بهترین عملکرد اقتصادی در میان کشورهای غربی از آن انگلیس خواهد بود.

در همین حال اقتصاد انگلیس با شکوفایی در حوزه فناوری و نرم افزار می تواند تا سال ۲۰۳۰ میلادی تبدیل به چهارمین اقتصاد بزرگ جهان شود و گوی سبقت را از ژاپن و آلمان برباید.

انگلیس در سال جاری میلادی با مجموع تولید ناخالص داخلی ۳.۰۴ تریلیون دلار بعنوان پنچمین اقتصاد بزرگ جهان شناخته شده است ضمن اینکه در سال گذشته میلادی توانست فرانسه را پشت سر بگذارد.