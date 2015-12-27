  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۶ دی ۱۳۹۴، ۱۲:۱۶

معاون آخوندی اعلام کرد:

اراضی دولتی در بافت‌های فرسوده سنددار می‌شوند

اراضی دولتی در بافت‌های فرسوده سنددار می‌شوند

معاون وزیر راه و شهرسازی، سنددار کردن اراضی دولتی بافت‌های هدف برنامه نوسازی شهری را با هدف استفاده از ظرفیت‌های درون شهرها برای توسعه شهری دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدسعید ایزدی در جلسه امضای تفاهم‌نامه سنددار کردن اراضی دولتی بافت‌های هدف برنامه نوسازی شهری میان سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، گفت: این تفاهم‌نامه محصول یکی از حمایت‌های سازمان ملی زمین و مسکن از فرایند بهسازی بافت‌های نابسامان شهری است. تفاهم‌نامه امروز همچنین عملیاتی کردن بخشی از سند جامع بهسازی و نوسازی بافت‌های نابسامان شهری است که در این سند استفاده از ظرفیت‌های درون شهرها برای توسعه شهری مورد تاکید قرار گرفته است.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: از آنجایی که یکی از ظرفیت‌های استفاده از درون شهرها توسعه بافت‌های هدف احیا و بهسازی شهری است تلاش داریم تا در این تفاهم‌نامه مرحله مقدماتی این نوسازی را به اجرا برسانیم.

مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران افزود: این شرکت در ۹۱ شهر بافت‌های هدف نوسازی را که بالغ بر ۵۳ هزار هکتار است شناسایی کرده و تنها راه پیشگیری از گسترش این سکونتگاه‌ها مشارکت دادن ساکنان آن‌ها در اجرای طرح‌های نوسازی است.

دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار گفت: ۱۷ درصد این ۵۳ هزار هکتار سند رسمی دارند، ۳۸ درصد قولنامه‌ای، بنچاق و ... هستند، ۳۰ درصد اراضی دولتی و ۱۵ درصد نامعلوم‌اند. ساکنان این مناطق با پایین‌ترین کیفیت در این سکونتگاه‌ها زندگی می‌کنند و با کوچکترین ناملایمات طبیعی در این مناطق فاجعه انسانی رخ می‌دهد.

وی با بیان اینکه ساکنان این مناطق با مجموع ساکنان بافت‌های فرسوده ۲۰ میلیون نفر می‌شوند خاطرنشان کرد: سازمان ملی زمین و مسکن بر اساس مصوبه قانونی موظف به سنددار کردن اراضی دولتی بود که در تفاهم‌نامه اخیر این طرح سازمان مذکور جزئی از برنامه اجرایی سند جامع بهسازی و نوسازی بافت‌های نابسامان شهری شد.

ایزدی با اشاره به مشکلات چابهار که ۳۸ درصد ساکنان آن اراضی دولتی را تصرف کرده‌اند و می‌توانیم به آن‌ها سند بدهیم، اظهار کرد: تمامی ۵۳ هزار هکتار دارای طرح نوسازی و بهسازی هستند که ساکنان باید بر اساس آن طرح به تولید مسکن ایمن بپردازند.

کد مطلب 3010636

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه