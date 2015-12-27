به گزارش خبرگزاری مهر، محمدسعید ایزدی در جلسه امضای تفاهم‌نامه سنددار کردن اراضی دولتی بافت‌های هدف برنامه نوسازی شهری میان سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، گفت: این تفاهم‌نامه محصول یکی از حمایت‌های سازمان ملی زمین و مسکن از فرایند بهسازی بافت‌های نابسامان شهری است. تفاهم‌نامه امروز همچنین عملیاتی کردن بخشی از سند جامع بهسازی و نوسازی بافت‌های نابسامان شهری است که در این سند استفاده از ظرفیت‌های درون شهرها برای توسعه شهری مورد تاکید قرار گرفته است.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: از آنجایی که یکی از ظرفیت‌های استفاده از درون شهرها توسعه بافت‌های هدف احیا و بهسازی شهری است تلاش داریم تا در این تفاهم‌نامه مرحله مقدماتی این نوسازی را به اجرا برسانیم.

مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران افزود: این شرکت در ۹۱ شهر بافت‌های هدف نوسازی را که بالغ بر ۵۳ هزار هکتار است شناسایی کرده و تنها راه پیشگیری از گسترش این سکونتگاه‌ها مشارکت دادن ساکنان آن‌ها در اجرای طرح‌های نوسازی است.

دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار گفت: ۱۷ درصد این ۵۳ هزار هکتار سند رسمی دارند، ۳۸ درصد قولنامه‌ای، بنچاق و ... هستند، ۳۰ درصد اراضی دولتی و ۱۵ درصد نامعلوم‌اند. ساکنان این مناطق با پایین‌ترین کیفیت در این سکونتگاه‌ها زندگی می‌کنند و با کوچکترین ناملایمات طبیعی در این مناطق فاجعه انسانی رخ می‌دهد.

وی با بیان اینکه ساکنان این مناطق با مجموع ساکنان بافت‌های فرسوده ۲۰ میلیون نفر می‌شوند خاطرنشان کرد: سازمان ملی زمین و مسکن بر اساس مصوبه قانونی موظف به سنددار کردن اراضی دولتی بود که در تفاهم‌نامه اخیر این طرح سازمان مذکور جزئی از برنامه اجرایی سند جامع بهسازی و نوسازی بافت‌های نابسامان شهری شد.

ایزدی با اشاره به مشکلات چابهار که ۳۸ درصد ساکنان آن اراضی دولتی را تصرف کرده‌اند و می‌توانیم به آن‌ها سند بدهیم، اظهار کرد: تمامی ۵۳ هزار هکتار دارای طرح نوسازی و بهسازی هستند که ساکنان باید بر اساس آن طرح به تولید مسکن ایمن بپردازند.