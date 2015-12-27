  1. استانها
  2. اردبیل
۶ دی ۱۳۹۴، ۱۲:۴۹

رئیس پلیس‌راه استان اردبیل تاکید کرد؛

کانون آموزش‌های ترافیکی به خانواده‌های اردبیلی انتقال یابد

کانون آموزش‌های ترافیکی به خانواده‌های اردبیلی انتقال یابد

اردبیل – رئیس پلیس‌راه استان اردبیل بر ضرورت انتقال کانون آموزش‌های ترافیکی در بین خانواده‌ها در این استان تاکید کرد.

حجت فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص خروجی طرح آموزش ترافیک از مدارس افزود: هرچند این آموزش‌ها مؤثر است اما بهتر است کانون آموزش به خانواده انتقال یابد.

وی با اذعان به اینکه پدر و مادر الگوی رفتاری کودک هستند تأکید کرد: سازمان‌های فرهنگ‌ساز باید با کمک هم نهضت آموزش ترافیک در اردبیل را آغاز کنند و این مهم قویاً از خانواده‌ها دنبال شود.

رئیس پلیس‌راه استان اردبیل بی‌توجهی به رعایت قوانین را عامل اصلی بسیاری از حوادث رانندگی دانست و تأکید کرد: متأسفانه رقم حوادث توسط رانندگان بومی بالا است و نشان می‌دهد در اردبیل نیازمند بهبود آموزش‌ها هستیم.

فتاحی با تأکید به مداخله پلیس‌راه در تخلفات حادثه‌ساز اضافه کرد: با این‌ وجود مداخلات نمی‌تواند حوادث را به صفر برساند و لازم است آموزش‌ها ارتقا یابد.

وی آموزش پایه‌ای قوانین در خانواده‌ها را تأکید کرد و متذکر شد: در این میان نقش رسانه‌ها کلیدی است و رسانه می‌تواند خود به عنصر فرهنگ‌سازی تبدیل شود.

رئیس پلیس‌راه استان بابیان اینکه صرف آموزش کودکان در برخی مدارس راهگشا نیست، تأکید کرد: باید آموزش‌هابه لحاظ کمی و کیفی توسعه یابد.

فتاحی متذکر شد: به نسبت مدرسه این خانواده است که در اولویت قرار دارد و آموزش‌ها باید به سمت خانواده محوری گام بردارد.

کد مطلب 3010639
محمد میرزایی ناطق

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها