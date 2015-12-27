حجت فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص خروجی طرح آموزش ترافیک از مدارس افزود: هرچند این آموزش‌ها مؤثر است اما بهتر است کانون آموزش به خانواده انتقال یابد.

وی با اذعان به اینکه پدر و مادر الگوی رفتاری کودک هستند تأکید کرد: سازمان‌های فرهنگ‌ساز باید با کمک هم نهضت آموزش ترافیک در اردبیل را آغاز کنند و این مهم قویاً از خانواده‌ها دنبال شود.

رئیس پلیس‌راه استان اردبیل بی‌توجهی به رعایت قوانین را عامل اصلی بسیاری از حوادث رانندگی دانست و تأکید کرد: متأسفانه رقم حوادث توسط رانندگان بومی بالا است و نشان می‌دهد در اردبیل نیازمند بهبود آموزش‌ها هستیم.

فتاحی با تأکید به مداخله پلیس‌راه در تخلفات حادثه‌ساز اضافه کرد: با این‌ وجود مداخلات نمی‌تواند حوادث را به صفر برساند و لازم است آموزش‌ها ارتقا یابد.

وی آموزش پایه‌ای قوانین در خانواده‌ها را تأکید کرد و متذکر شد: در این میان نقش رسانه‌ها کلیدی است و رسانه می‌تواند خود به عنصر فرهنگ‌سازی تبدیل شود.

رئیس پلیس‌راه استان بابیان اینکه صرف آموزش کودکان در برخی مدارس راهگشا نیست، تأکید کرد: باید آموزش‌هابه لحاظ کمی و کیفی توسعه یابد.

فتاحی متذکر شد: به نسبت مدرسه این خانواده است که در اولویت قرار دارد و آموزش‌ها باید به سمت خانواده محوری گام بردارد.