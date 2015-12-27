به گزارش خبرگزاری مهر، رکن الدین جوادی با بیان اینکه در شرایط فعلی حجم ذخایر نفت خام قابل برداشت ایران حدود ۱۵۸ میلیارد بشکه است، گفت: هم اکنون ایران حدود ۱۰ درصد از ذخایر نفت جهان را در اختیار دارد.

وی با اعلام اینکه حجم ذخایر گاز طبیعی کشور هم حدود ۳۴ تریلیون مترمکعب است، اظهار کرد: ایران بزرگ ترین دارنده ذخایر گاز جهان بوده و حدود ۱۸ درصد ذخایر گاز جهان در ایران است.

معاون وزیر نفت با بیان اینکه حدود ۳۴۵ میلیارد بشکه معادل نفت خام مجموع ذخایر موجود هیدروکربوری کشور تا پایان سال ۲۰۱۴ میلادی بوده است، بیان کرد: در بخش توسعه نفت باید تا ٢٥ سال آینده حدود ٢٥ میلیون بشکه در روز افزایش تولید نفت در جهان حاصل شود.

وی با یادآوری اینکه سهم ایران از این افزایش عرضه و تولید نفت در صنعت نفت جهان ۱۰ درصد و معادل حدود ٢,٥ میلیون بشکه در روز است، تبیین کرد: از این رو ظرفیت سازی جدید برای افزایش تولید نفت در ایران در دستور کار قرار گرفته تا به سهم خود در بازار انرژی دست یابیم و این حداقل نیازی است که ما می توانیم سهم خود را دربازار انرژی بدست آوریم.

جوادی در تشریح اهداف توسعه صنعت نفت و گاز کشور در برنامه ششم توسعه، یادآور شد: هدف گذاری شرکت ملی نفت ایران این است که تولید گاز از ٧٥٠ میلیون مترمکعب در روز در پایان برنامه پنجم، به ١,٤ میلیارد مترمکعب افزایش یابد و به این ترتیب ظرفیت تولید گاز کشور نزدیک به ٨٠ درصد افزایش می یابد.

معاون وزیر نفت ادامه داد: براساس برنامه باید ظرفیت تولید نفت خام به ٤.٧ میلیون بشکه در روز برسد و به عبارت دیگر نسبت به ظرفیت فعلی، حدود ٧٠٠ هزار بشکه افزایش یابد که با درنظر گرفتن افت طبیعی میدان ها، باید برای افزایش ظرفیت روزانه تولید به میزان ٢.٢ میلیون بشکه از طریق توسعه میدانها و افزایش ضریب بازیافت برنامه ریزی کنیم.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه برنامه ریزی کرده ایم بیش از یک میلیون بشکه میعانات گازی هم تا پایان برنامه ششم تولید و به بازار داخل و خارج عرضه شود، تاکید کرد: علاوه بر این، در کنار افزایش تولید میعانات گازی، ظرفیت تولید نفت خام ایران به ۴.۷ میلیون بشکه افزایش می یابد و این به معنی آن است حدود ۷۰۰ هزار بشکه نسبت به ظرفیت موجود و اگر افت میادین نفت را که باید ظرفیت سازی کنیم، موجود را حفظ کنیم بیش از ۲.۲ میلیون بشکه در روز باید سرمایه گذاری یا توسعه میادین جدید را فراهم کنیم.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه تبدیل بخشی از گاز تولیدی و به ویژه گازهای همراه نفت به LNG از دیگر سیاست‌ها و برنامه‌های کلان شرکت ملی نفت ایران با اجرای برنامه ششم توسعه است، تاکید کرد: در برنامه ششم توسعه به حدود ٦٥٠ دکل به منظور حفاری ٣٠٠ حلقه چاه نیاز خواهد بود.