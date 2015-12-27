افت ۴ متری سطح آب شرق کشور/ تابستان سخت در انتظار ۳۵ شهر

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین اسماعیلیان با بیان اینکه در یک دوره ۵ ساله سطح آب های زیرزمینی در خراسان رضوی ۴ متر افت کرده است، گفت: جمعیت متاثر از کمبود آب شرب در شهرهای استان خراسان رضوی در سال ۹۵ به یک میلیون و ۳۵۶ هزار نفر، سال ۱۴۰۰ به یک میلیون و ۷۵۹ هزار نفر و ۱۴۲۰ به سه میلیون و ۵۸۱ نفر خواهد رسید.

این مقام مسئول در وزارت نیرو اظهارداشت: متوسط عمق چاه‌های مجاز در خراسان رضوی به ۱۲۱ متر افزایش یافته است.

وی با استناد به گزارش اداره کل هواشناسی استان درباره بارش‌های سال آبی (۹۴-۹۳)، گفت: متوسط بارش بلندمدت استان ۲۲۵.۷ میلی‌متر بوده که به علت استمرار پدیده خشکسالی در ۱۰ سال اخیر با ۱.۴ درصد کاهش به ۲۱۴ میلی‌متر رسیده است.

به گفته وی، ۹۰ درصد آب استحصالی از منابع زیرزمینی در بخش کشاورزی، ۷ درصد شرب و بهداشت و ۳ درصد صنعت و خدمات مصرف می‌شود که این ارقام در جهان به ترتیب ۷۰، ۲۰ و ۱۰ درصد است.



اسماعیلیان خاطرنشان کرد: هر سال به‌ طور متوسط یک میلیارد و ۱۷۶ میلیون مترمکعب آب بیش از ظرفیت سفره‌های زیرزمینی توسط بخش‌های مختلف اعم از کشاورزی، خانگی، صنعتی و خدماتی برداشت می‌شود.

این مقام مسئوب در وزارت نیرو با بیان اینکه به‌ فرض برخورداری از بارش‌های نرمال باز هم امیدی به بهبود وضعیت منابع تامین آب در کوتاه‌مدت وجود ندارد، گفت: در تابستان سال گذشته ۱۸ شهر استان با کمبود و تنش آبی مواجه بود که این تعداد در تابستان امسال به ۲۸ شهر رسید و در تابستان سال آینده به ۳۵ شهر، سال ۱۴۰۰ به ۵۳ شهر و افق ۱۴۲۰ به ۷۱ شهر افزایش خواهد یافت.

وی تاکید کرد: میزان کسری آب در سال آینده به ۱۳۰۲ لیتر در ثانیه، ۱۴۰۰ به دو هزار و ۸۹۴ لیتر و ۱۴۲۰ به شش هزار و ۹۴۸ لیتر در ثانیه خواهد رسید.