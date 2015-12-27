جریاناتی به دنبال محصور کردن فرهنگ رضوی در محدوده حرم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلیلی صبح یکشنبه در مراسم تجلیل از خادمان افتخاری حریم رضوی در تالار شهر مشهد با انتقاد از برخی از تصمیم گیری ها و نگاه های سکولار در برخورد با توسعه شهر بیان کرد: امروز جریاناتی تصمیم دارن تا امام رضا(ع) و فرهنگ رضوی را در محدوده حرم مطهر محصور و محدود کرده و باقی شهر مشهد را به اراده خود مدیریت کنند.

وی با بیان اینکه سیره و منش اهل بیت(ع) در تمامی لحظه های زندگی ما جاری و ساری است بیان کرد: وظیفه ما در برابر این نگاه های سکولار اینست که از محصور شدن این فرهنگ در حریم حرم مطهر جلوگیری کرده و در اشاعه و ترویج فرهنگ رضوی کوشا باشیم.

وی با بیان اینکه باید تلاش کرد تا رایحه رضوی در تمامی مکان های سطح شهر استشمام شود ادامه داد: نباید اجازه داد تا جامعه دچار نگاه های سکولاریستی شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد با اشاره به اینکه متاسفانه چنین نگاه‌هایی برای شهر مشهد خطرناک است، ادامه داد: اگر ما عاشق امام رضا(ع) هستیم باید از طریق مواجه با تفکرات سکولار این را اثبات کنیم.

وی با انتقاد از روند توسعه شهر با اولویت مکان های تفریحی و مراکز متعدد تجاری بیان کرد: نباید در توسعه شهر مشهد و سرمایه گذاری ها به گونه ای عمل کنیم که در چند سال آینده به جای حرم رضوی و برکات آن جذابیت های توریستی، هتل های چند ستاره و یا پارک های آبی به ذهن مسافران و زائران خطور کند و این جلوه ها غالب شود.

وی با اشاره به اینکه در طول تاریخ هویت مشهد بر اساس وجود مقدس امام رضا(ع) شکل گرفته است بیان کرد: از آنجا که تمامی نقاط شهر مشهد حریم رضوی محسوب می شود لذا اقدامات و برنامه ریزی شهری باید به گونه ای پیش برود که در هر نقطه از شهر مشهد که پا می گذاریم رایحه حرم رضوی استشمام شود.

وی با تاکید بر این موضوع که امام رضا(ع) محور وحدت در کشور و در بین مسلمانان است ادامه داد: مشهدالرضا(ع) همانطور که در ایام شهادت این امام بزرگوار به وضوح قابل مشاهده است رنگ و بویی دیگر دارد و شکل گیری این وحدت برای خدمت و طواف حرم رضوی توسط محبان اهل بیت پیام های بی شماری در برابر دشمن تفرقه انداز دارد.

وی اهل بیت (ع) را محور وحدت همه اقشار دانست و افزود: حضور هیئت‌ها و کاروان‌های متعدد اهل سنت در ایام شهادت امام رضا(ع) در مشهد حماسه ای معنوی و مردمی به نمایش گذاشت که در نوع خود بی نظیر بود.

وی افزود: وهابیت آمریکایی در تلاش است که وحدت مسلمانان را مخدوش کنند ولی وجود اهل بیت (ع) و امام رضا(ع) مایه وحدت شده است.