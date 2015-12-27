اجرای سند راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی کهگیلویه وبویراحمد ازسال۹۵

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه توسعه صادرات غیرنفتی استان کهگیلویه و بویراحمد پیش از ظهر یکشنبه با ارائه برنامه های سازمان صنعت، معدن و تجارت این استان برای تدوین سند راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.

سید موسی خادمی در این جلسه با بیان اینکه تدوین سند راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی این استان در حال انجام است، افزود: در حال حاضر برنامه های دستگاه های متولی در این خصوص ارائه می شود که در آینده ای نزدیک باید این برنامه ها اجرایی شوند.

وی با بیان اینکه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان متعهد شده است که تا سال آینده صادرات غیرنفتی این استان را به ۲۰ میلیون دلار افزایش دهد، اظهار داشت: این سازمان باید به تعهدات خود عمل کرده و با استفاده از راهکارهای مختلف صادرات غیرنفتی را به این میزان افزایش دهد.

خادمی یادآور شد: سایر دستگاه های اجرایی استان نیز باید سازمان صنعت، معدن و تجارت را برای دستیابی به این هدف یاری کنند.

وی بیان کرد: سازمان جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان نیز هر چه زودتر برنامه های خود برای توسعه صادرات غیرنفتی استان را ارائه دهند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: این برنامه ها باید در سال آینده اجرایی شوند و از ابتدای سال ۹۵ اجرای این برنامه ها پایش و رصد می شود.

خادمی با تأکید بر اینکه از ابتدای سال ۹۵ فصل جدیدی برای اجرایی شدن برنامه های توسعه صادرات غیرنفتی استان آغاز می شود، اضافه کرد: در این خصوص باید گزارش ها به صورت سه ماهه و دقیق ارائه شوند.

وی همچنین نقش حمل و نقل را در توسعه صادرات استان مهم دانست و عنوان کرد: فرودگاه و شبکه های حمل و نقل استان باید توسعه داده شوند.

استاندار تصریح کرد: برای دستیابی به این مهم به زودی جلسه ای با واحدهای صنعتی و تولیدی و سازمان حمل و نقل استان برگزار می شود.