برنامه های هفته «رشت» آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، ویژه برنامه های نخستین روز از هفته «رشت» صبح یک شنبه با گلباران مزار شهدای جنگل در محله سلیمانداراب این شهر آغاز شد.

در مراسم نخستین روز از هفته رشت که به نام «رشت؛ شهر باران های نقره ای» نامگذاری شده، جمعی از مدیران شهری حضور داشتند.

همچنین اجرای نمایش خیابانی میرزا و رهاسازی هشت کبوتر به عنوان نمادی برای هشتم دی ماه، روز بصیرت و میثاق مردم رشت با ولایت نیز از جمله برنامه های مراسم آغازین این هفته بود.

امسال و برای نخستین بار ششم تا دوازدهم دی ماه به نام هفته رشت نامگذاری شده که در این هفته بیش از ۳۰ برنامه متنوع به این مناسبت اجرا می شود.

افتتاح نمایشگاه اسناد خانه میرزا کوچک خان، آغاز به کار نمایشگاه صنایع دستی و سوغات گیلان و اجرای نمایش های خیابانی با موضوع شهروندی از دیگر برنامه های نخستین روز هفته رشت است.

روز های این هفته به نام «رشت؛ شهر باران های نقره ای»، «رشت؛ شهر همدلی و همزبانی»، «رشت؛ روز بصیرت و میثاق با ولایت»، «رشت؛ شهر نشاط»، «رشت؛ شهر خلاق خوراک»، «رشت؛ شهر فرهنگ و هنر» و «روز رشت» نامگذاری شده است.

دیدار با خانواده شهدای مدافع حرم، برپایی نمایشگاه های مختلف فرهنگی، هنری و صنایع دستی، اجرای نمایش های خیابانی، برگزاری جشن های مولودی خوانی همزمان با میلاد پیامبر اکرم (ص) و حضور با شکوه در راهپیمایی روز نهم دی ماه از مهمترین برنامه های در نظر گرفته شده برای هفته رشت است.

برنامه های هفته رشت با برگزاری جشن باشکوهی با حضور هنرمندان شاخص گیلانی در روز دوازدهم دی ماه خاتمه می یابد.