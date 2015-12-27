به گزارش خبرگزاری مهر، میترا مجدزاده اظهارداشت: زعفران به عنوان طلای سرخ ایران با ارزش‌ترین محصول کشاورزی و گران‌ترین ادویه جهان در تاریخ صادرات کشورمان همواره از جایگاه خاصی برخوردار بوده و پس از پسته مهمترین محصول صادراتی غیرنفتی ماست.

وی با بیان اینکه همه ارزش افزوده و زنجیره اقتصادی این محصول باارزش در اختیار ایران نیست، گفت: در حال حاضر افغانستان در زمینه کشت زعفران جزو نخستین‌هاست در صورتی که ۵ سال پیش کشت زعفران در افغانستان ۳۰۰ کیلوگرم بود.

به گفته این مقام مسئول در وزارت جهادکشاورزی، ایران سالانه حدود ۲۵۰ تن تولید زعفران دارد و سطح زیر کشت این محصول در کشورمان ۹۰ هزار هکتار است.