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۶ دی ۱۳۹۴، ۱۴:۵۰

یک مقام مسئول وزارت جهاد اعلام کرد:

ایران تولیدکننده گران‌ترین ادویه جهان/ تولید ۲۸۰تن زعفران در کشور

ایران تولیدکننده گران‌ترین ادویه جهان/ تولید ۲۸۰تن زعفران در کشور

معاون مدیر کل دفتر امور گلخانه گیاهان دارویی و قارچ وزارت جهاد کشاورزی گفت: زعفران ایران با ارزش‌ترین محصول کشاورزی و گران‌ترین ادویه جهان در تاریخ صادرات کشورمان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، میترا مجدزاده اظهارداشت: زعفران به عنوان طلای سرخ ایران با ارزش‌ترین محصول کشاورزی و گران‌ترین ادویه جهان در تاریخ صادرات کشورمان همواره از جایگاه خاصی برخوردار بوده و پس از پسته مهمترین محصول صادراتی غیرنفتی ماست.

وی با بیان اینکه همه ارزش افزوده و زنجیره اقتصادی این محصول باارزش در اختیار ایران نیست، گفت: در حال حاضر افغانستان در زمینه کشت زعفران جزو نخستین‌هاست در صورتی که ۵ سال پیش کشت زعفران در افغانستان ۳۰۰ کیلوگرم بود.

به گفته این مقام مسئول در وزارت جهادکشاورزی، ایران سالانه حدود ۲۵۰ تن تولید زعفران دارد و سطح زیر کشت این محصول در کشورمان ۹۰ هزار هکتار است.

کد مطلب 3010770

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