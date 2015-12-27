به گزارش خبرنگار مهر، فعالان اقتصادی و نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی پیش از ظهر امروز در سیزدهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با بیان مشکلات حوزه‌های مختلف تولید و صنعت استان، بیشترین مشکلات را در حوزه بانکی و پولی عنوان کردند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان در این نشست با اشاره به مشکلات موجود بر سر راه تولید و صنعت و بررسی چالش‌های مهم اقتصادی به تشریح وضعیت موجود اقتصادی و رکود تورمی حاکم بر بازار پرداخت و اظهار داشت: اقتصاد کشور در ۳۶ سال گذشته تا به امروز به صورت یکسان در حرکت است.

وی افزود: اقتصاد کشور در مواردی با رشد هفت درصدی همراه بوده و در دهه گذشته با افول شش درصدی همراه شده که اگر وضعیت نسبی اقتصادی را ارزیابی کنیم می بینیم که تنها سه درصد رشد به صورت یکنواخت داشته است.

این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه چالش مالی به عنوان اصلی ‌ترین مانع پیشرفت و توسعه محسوب می‌ شود ادامه داد: رشد نامناسب مالی دولت منجر به افزایش بدهی دولت به بانک‌ها و صندوق‌ های بیمه و بازنشسگی شده که امید است با بهبود اوضاع در پساتحریم، این مشکل نیز حل شود.

وی عنوان کرد: مشکل بانکی نیز امروز گریبان همه را گرفته و تامین مالی را در استان به شدت با مشکل روبرو کرده است به طوریکه عدم دسترسی بانک‌ها به مطالبات باعث شده مشکلات دوچندان شوند.

قمی با بیان اینکه به دلیل رکود بعید است به زودی این مسئله حل شود گفت: عدم دسترسی بانک‌ها به مطالبات موجب شده تا سودهای بانکی نیز با عدم کاهش مواجه شود و تجهیز منابع بانکی در اولویت قرار گیرد.

عدم همراهی بانک‌ها با تولید و صنعت استان

عضو هیئت مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان کاشی و سرامیک ایران با انتقاد از عدم همراهی بانک‌ها با صنعت و تولید در سطح کشور گفت: بهره‌های بالای بانکی فشار را بر تولیدکنندگان دوچندان کرده به گونه‌ای که در این شرایط نمی‌توانند پاسخگوی بانک و بدهی‌های روزافزون خود باشند.

وی اضافه کرد: تازمانی که سود بالا برای تسهیلات در نظر باشد امکان ادامه حیات نیست چراکه وضعیت تولید و شرایط بازار پاسخگوی پرداخت تسهیلات نخواهد بود.

فرشادپور بیان داشت: اوضاع تولید و فروش در این صنعت به حدی در تنگنا قرار گرفته که صاحبان تولید حتی توان پرداخت بهای حامل‌های انرژی را ندارند.

عضو هیئت مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان کاشی و سرامیک ایران افزود: افزایش نرخ حاملهای انرژی و مشکل برخورد مسئولان دستگاه‌هایی چون شرکت گاز و برق و سازمان آب با تهدید به قطع برق، آب، و گاز فاجعه به بار آورده است.

بیکاری ماهیانه ۳۰۰ کارگر از صنعت کاشی یزد

عضو هیئت مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان کاشی و سرامیک ایران از بیکاری ماهیانه ۳۰۰ کارگر از صنعت کاشی یزد خبر داد.

محمدحسین فرشادپور هم در این نشست با انتقاد از وضعیت صنعت کاشی و سرامیک در استان یزد گفت: ماهیانه بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر از کارگران این صنعت اخراج و یا برای دریافت بیمه بیکاری معرفی می‌شوند.

وی با اشاره به میزان اشتغالزایی و به کارگیری نیرو در واحدهای تولید‌ کاشی و سرامیک در استان اظهار داشت: این صنعت در حال حاضر با دپوی بیش از حد محصولات تولیدی روبرو شده است که بازاری برای فروش آن نیست.

انتقاد از بی توجهی بانک‌ها به کشاورزان

عضو شورای مرکزی خانه کشاورز ایران هم نسبت به اینکه برای اعطای تسهیلات بانکی به بخش کشاورزی، بانک‌ها به تعهداتشان عمل نمی‌کنند، ‌ انتقاد کرد.

خلیل روشن ابرقویی گفت: بخش کشاورزی سهم بالایی در تولید ناخالص ملی، اشتغال و غیره دارد اما برای دریافت تسهیلات به شدت با مشکل روبرو هستیم و بانک‌ها به تعهدات خود و مصوبات بانک مرکزی توجهی ندارند.

وی ادامه داد: هزینه تولید در زمینه کشاورزی بسیار بالاست به طوریکه کشاورزان حتی توان تامین ماشین‌الات و نگهداری آن را ندارند چون بازگشت سرمایه پایین است.

این فعال کشاورزی اذعان داشت: با توجه به اینکه امکان فروش مستقیم و یا صادرات محصولات برای کشاورزان فراهم نیست و دولت طرف معامله و خریدار محصولات است لازم است برای تامین هزینه‌های بخش کشاورزی چاره اندیشی شود.

وی افزود: متاسفانه بازده سرمایه در بخش کشاورزی پایین است و روی فروش محصولات کشاورزی کنترل و نظارت شدیدی وجود دارد و قیمت مشخصی برای فروش معین شده که متضرر می‌شویم.

تولیدات دامی استان با مشکل روبروست

این فعال کشاورزی با اشاره به تولیدات دامی در سطح استان و وضعیت اسفبار آن ادامه داد: متاسفانه در شرایط فعلی مرغ زیادی در استان دپو شده چراکه قیمت مرغ زنده به سه هزارتومان رسیده که اگر وضع به همین صورت ادامه پیدا کند در چند ماه آینده بسیاری از مرغداران به واسطه ضرر زیاد جوجه ریزی نخواهند داشت.

وی تصریح کرد: عدم تعادل در جوجه ریزی می‌تواند بازار را با کاهش مرغ روبرو کند که قیمت گوشت مرغ را افزایش خواهد داد.

حامل‌های انرژی را قسطی پرداخت کنید

استاندار یزد در پاسخ به گلایه‌های بخش خصوصی مبنی بر فشار دستگاه‌ها برای وصول مطالبات حامل‌های انرژی گفت: حامل‌های انرژی را قسطی پرداخت کنید.

سید محمد میر محمدی اظهار داشت: مسائلی که در این شورا مطرح شد جزو واقعایت جامعه است.

وی ادامه داد: متاسفانه در شرایط فعلی رکود تورمی مواجه هستیم که نمی‌شود انکار کرد و قدرت خرید مردم نیز به یک سوم رسیده است.

استاندار یزد افزود: در چندسال گذشته با کاهش ارزش پول ملی در حد ثلث، در واقع قدرت خرید مردم به ثلث کاهش یافته و وقتی که صحبت از ارز با نرخ سه برابر می‌شود یعنی کاهش پول ملی به ثلث رسیده است.

وی با بیان اینکه شرایط اقتصادی به گونه‌ای نیست که به زودی به رشد برسد عنوان کرد: دولت در تلاش است تا با کاهش تورم، حقوق و دستمزد کاهش نیابد و ثبات درآمد وجود داشته باشد.

تلاش دولت برای بهبود وضعیت فعلی است

وی با بیان اینکه مشکلات یک شبه حل نمی‌شود اظهار داشت: سیستم بانکی کشور که به شرایط بحران رسیده و پول‌هایی که از این سیستم به صورد میلیاردی برده شده که مشخص نیست کجا رفته و هزینه شده و به بانک نیز برگردانده نشده امروز تاثیرات خود را بر جامعه و اقتصاد نشان داده است.

استاندار یزد با اشاره به اینکه در شرایط گذر هستیم تصریح کرد: با وجود چنین مشکلاتی، نقدینگی در جامعه بالا نرفت و تورم کم شد و دولت امیدوارانه در تلاش است تا آینده را بهبود بخشد و از این وضعیت خارج شود.

استاندار یزد همچنین پیرامون درخواست کشاورزان برای حمایت دولت و عدم فروش مستقیم محصولات کشاورزی اظهار داشت: بازار محصولات کشاورزی که بحث آن مطرح شده بهتر است تشکل‌های کشاورزی در زمینه مارکتینگ به اندازه توانایی خود وارد شوند.

وی با بیان اینکه در ابتدای کار دشوار است اما اگر قدم اول برداشته شد قطعا با توسعه روبرو خواهد شد افزود: ایجاد مجموعه های عرضه محصولات کشاورزی که مستقیما از سوی کشاورزان اداره شود ضمن حذف مشکلات دلالی و میدان‌داری، می‌تواند در تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها نیز تاثیر مستقیم داشته باشد.

اين نشست،‌ سيزدهمين نشست دولت و بخش خصوصي بود اما هنوز بخش خصوصي از نحوه عملكرد بانك‌ها نارضايتي دارند اما اين اميد وجود دارد كه با همكاري دولت، بخشي از مشكلات در اين مسير كاسته شود.