قاتل خرمشهری دستگیر شد/ شیشه دودی تا ۲۵ درصد مجاز است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید محمد صالحی پیش از ظهر امروز یکشنبه در نشست خبری اظهار کرد: در ۹ ماهه امسال در مقایسه با سال گذشته، هفت درصد کاهش انواع جرائم سرقت را در خوزستان شاهد بودیم که در این دوره ۶۷ درصد از جرائم منجر به کشف شد.

وی افزود: در طی این دوره، ۱۶ درصد کاهش سرقت موتورسیکلت، ۱۰ درصد کاهش سرقت اماکن و هشت درصد نیز کاهش وسایل داخل خودرو داشتیم.

جانشین فرماندهی انتظامی خوزستان تصریح کرد: کنترل مجرمان سابقه‌دار و تشدید برخورد با آنها، فعال کردن نگهبانان محله، توسعه و افزایش کمی و کیفی آموزش‌های همگانی در جوامع هدف در راستای ارتقای سطح آگاهی مردم، استفاده از ظرفیت ادارات دولتی و حتی بعد از تایم مدارس به‌عنوان پارکینگ، استفاده از دوربین‌های مداربسته در ادارات دولتی و مؤسسات و علاقه‌مندی مردم به استفاده از آنها از جمله عوامل مؤثر در کاهش جرائم طی ۹ ماه اخیر بوده است.

صالحی با اشاره به اینکه در ۹ ماهه امسال شاهد افزایش انواع کشف مواد مخدر بودیم، گفت: در حوزه پلیس فتا در ۹ ماه اخیر ۱۴ درصد کاهش انواع جرائم را شاهد بوده و کشف وقوع جرم هم ۱۰۴ درصد بود. همچنین ۴۰ درصد افزایش دستگیرشدگان را در حوزه جرائم سایبری داشتیم.

کاهش جرائم

وی بیان کرد: در آذرماه امسال نسبت به سال گذشته، ۱۷ درصد کاهش انواع جرائم را داشتیم که بیشترین سرقت‌ها مربوط به اماکن با ۴۲ درصد بود. در زمینه سرقت وسایل داخل خودرو ۲۰ درصد کاهش، سرقت مغازه ۱۹ درصد کاهش و سرقت منزل نیز ۱۴ درصد کاهش وقوع داشته است.

جانشین فرماندهی انتظامی خوزستان ادامه داد: در آذرماه امسال کشف نسبت به وقوع ۶۵ درصد بوده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته پنج درصد رشد داشته است.

صالحی عنوان کرد: در ماه گذشته دهمین طرح ارتقای امنیت اجتماعی را در خوزستان اجرا کردیم و خوشبختانه با وجود اینکه مدت‌زمان محدودی این طرح توفیقات خیلی خوبی را داشته و یک درصد افزایش کشفیات داشتیم.

وی یادآور شد: در طرح فوق کشف مغازه ۳۵ درصد، کشف کیف‌قاپی ۱۰۵ درصد و کشف سایر جرائم نیز ۶۲ درصد افزایش یافته است.

جانشین فرماندهی انتظامی خوزستان گفت: حاصل اجرای پنج روزه طرح ارتقای امنیت اجتماعی خوزستان در ماه گذشته کشف ۲۴ دستگاه انواع خودرو و ۶۸ دستگاه موتورسیکلت از سارقان بوده که پس از شناسایی مالباختگان به آنها مسترد شده است.

افزایش تماس با ۱۱۰

صالحی یادآور شد: در ۹ ماه امسال، چهار درصد افزایش تماس به فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ داشتیم و مجموع تماس‌های عملیاتی که پلیس در محل حاضر شده نیز سه درصد افزایش داشته است. در سال گذشته ۳۲۶ هزار و ۴۰۴ مورد تماس به ۱۱۰ داشته که این آمار در سال جاری به ۳۳۴ هزار و ۸۵۰ مورد تماس افزایش پیدا کرده است.

وی در ارتباط با تماس مردم با سامانه نظارت همگانی ۱۹۷ گفت: در ۹ ماه امسال آمار تماس به این سامانه ۷۷ درصد افزایش یافته است. همچنین پیشنهاد و درخواست مردم از پلیس ۹۰ درصد افزایش یافته و میزان شکایت‌های مردمی از عملکرد پلیس هم ۵۳ درصد کاهش پیدا کرده است. البته تقدیر و تشکر مردم از تلاش‌های پلیس ۵۹ درصد افزایش داشت.

جانشین فرماندهی انتظامی خوزستان بیان کرد: در ۹ ماه اخیر یک مورد آدم‌ربایی در کارون داشتیم که مجرمان کمتر از ۷۲ ساعت شناسایی و به مراجع قضایی تحویل داده شدند. در این آدم‌ربایی یک پسربچه ۱۰ ساله به علت اختلافات شراکتی پدر خانواده ربوده شده بود.

صالحی تأکید کرد: سوم دی‌ماه در خرمشهر یک خواهر و برادر با سن بالای ۵۰ سال به قتل رسیدند. همین امروز صبح دختر حدوداً ۲۴ ساله قاتل که به سمت استان اصفهان متواری شده بود را دستگیر کردیم.

وی در ادامه با اشاره به فرزند طلاق بودن قاتل ادامه داد: این دختر ابتدا پدر خود را با سنگینی ضربه آچار بیهوش کرده و سپس دست‌وپاهای وی را بسته و آن فرد به دلیل نرسیدن به بیمارستان فوت می‌کند. حدود ۲۰ دقیقه بعد نیز که عمه قاتل وارد خانه شده وی را نیز به همین شیوه به قتل می‌رساند.

افزایش کشف مواد مخدر

جانشین فرماندهی انتظامی خوزستان اظهار کرد: در ۹ ماه امسال پنج درصد افزایش کشف مواد مخدر سنتی و صنعتی را داشتیم. همچنین پلیس مبارزه با مواد مخدر طی یک عملیات باند تهیه و توزیع مواد مخدر که با قاچاقچیان دیگر استان قصد وارد کردن محموله ۳۰۹ کیلویی تریاک و حشیش به خوزستان را داشته، دستگیر و منهدم کردیم. از این باند دو دستگاه خودرو نیز توقیف شده است.

صالحی در ارتباط با سرقت‌های به عنف گفت: بسیاری از این سارقان و حتی برخی از آنها که با اسلحه کمری اقدام به سرقت می‌کردند نیز دستگیر شده‌اند که این سارقان بیشتر در مناطق حاشیه بودند. یک گروه سه‌نفره که با موتور سرقت می‌کردند و دو سارق دیگر نیز که با خودرو تحت عنوان مسافرکشی اقدام به سرقت می‌کردند. مسافرکش نما را بعد از گذشت چهار روز از گزارش شاکی دستگیر کردیم.

وی بیان کرد: خودروهای شیشه دودی تا ۲۵ درصد در خوزستان به دلیل شرایط هوایی مجاز است ولی با میزان بیشتر از آن برخورد کرده و خودروهای متخلف توسط پلیس متوقف می‌شوند.

جانشین فرماندهی انتظامی خوزستان تصریح کرد: در بحث جرائمی که توسط پلیس رسیدگی می‌شود تنها سرقت نیست و جرائم ترک نفقه، چک برگشتی، جعل و کلاه‌برداری، تصادف، اختلاف خانوادگی و غیره هم هست. در ۶ ماهه اول امسال ۷۳ درصد از پرونده‌های کلانتری که به مشاوره ارجاع شده بود منجر به صلح و سازش شد. همچنین در ۹ ماه امسال ۱۰۳ هزار و ۶۰۷ فقره پرونده در نیروی انتظامی استان تشکیل شده است.

صالحی در مورد سلاح‌های غیرمجاز گفت: کسانی که سلاح مجاز دارند و جرم مرتکب می‌شوند، مجوز آن صلاح را لغو خواهیم کرد. همچنین با هر نوع تیراندازی غیرمجاز برخورد می‌کنیم.

وی تأکید کرد: انتخابات مسئله بسیار مهمی است که عزت و افتخار کشور هم هست. با برنامه‌ریزی صورت گرفته انشا الله امسال یک انتخابات خوب سالم و در نهایت آرامش خواهد بود و قطعاً یک انتخابات امن خواهیم داشت.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی خوزستان نیز در این جلسه بیان کرد: امروز شاهد تلاش‌های بسیار خوب و ایثارگرانه و شبانه‌روزی کلانتری‌ها هستیم که در حال شناسایی، تعقیب، دستگیری اشرار و انهدام باندهای مخل امنیت به‌ویژه در بخش سرقت که بیشترین ضرر را برای شهروندان داشتند، هستیم.

سرهنگ سید رحمان موسوی اضافه کرد: کلانتری‌های ۲۲، ۳۰ و ۱۸ اهواز اخیراً ایثارگری بسیار مؤثری را انجام داده و با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی بخش عمده‌ای از اشرار و افراد مخل امنیت به‌ویژه باندهای سرقت به‌خصوص سرقت درون خودرو را شناسایی، دستگیر و تحویل دهند.