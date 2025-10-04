سرهنگ کلاگر: افزایش ۱۲درصدی کشفیات سرقت و کاهش جرائم سایبری در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ صمد کلاگر پیش از ظهر امروز شنبه در نشست خبری ویژه هفته فراجا با تأکید بر نقش اقتدار پلیس در برقراری نظم و امنیت، اظهار کرد: اقتدار نیروی انتظامی برای افراد قانونشکن و مختلکننده آرامش مردم است و پلیس با اقتدار کامل و در چارچوب قانون با این افراد برخورد خواهد کرد.
وی با بیان اینکه امنیت یک مقوله چندوجهی است و تنها به نیروی انتظامی محدود نمیشود، گفت: مهمترین ضلع امنیت مردم هستند و همکاری و بیتفاوت نبودن شهروندان در پیشگیری از جرائم نقشی کلیدی دارد؛ خوشبختانه مردم خوزستان همراهی خوبی با مجموعه پلیس دارند.
معاون هماهنگکننده فرماندهی انتظامی خوزستان ضمن تشریح روزشمار هفته فراجا با محوریت شعار «پلیس مقتدر، مشارکت همگانی، جامعه امن»، افزود: تنها سازمانی که در سال گذشته بهطور میانگین روزانه یک شهید تقدیم کرده فراجا بوده و از ابتدای امسال نیز سه شهید در راه امنیت کشور تقدیم شدهاند.
آمار و عملکرد فراجا در خوزستان
سرهنگ کلاگر در ادامه به خدمترسانی فراجا در ایام اربعین حسینی اشاره کرد و گفت: امسال در مدت یکماه فعالیت پلیس در مرزها، دو میلیون و ۶۰۰ هزار تردد زائر از مرزهای خوزستان ثبت شد که نسبت به سال گذشته پنج درصد افزایش یافته است. همچنین ۲۹۰ هزار گذرنامه شامل خادم، زیارتی و بینالمللی صادر شد تا هیچ زائری از سفر بازنماند.
وی افزود: در میان استانهای مرزی، خدمات ویژهای برای مردم خوزستان در نظر گرفته شده است؛ از جمله افزایش مرخصی خودروهای اروندی از دو به چهار مرتبه در سال و راهاندازی شعبه دوم مرکز تعویض پلاک در اهواز.
کلاگر از کاهش سن اخذ گواهینامه موتورسیکلت از ۱۸ به ۱۶ سال و امکان ثبت اعتراض به تخلفات رانندگی از طریق سامانه «پلیس من» خبر داد و گفت: این اقدامات در راستای تسهیل خدمات برای شهروندان انجام شده است.
وی همچنین به بخش نظام وظیفه اشاره کرد و افزود: امسال شرایط ویژهای برای توجیه غیبت سربازان فراهم شده و مشمولان میتوانند با مراجعه به معاونت وظیفه عمومی از بخشودگیهای قانونی بهرهمند شوند.
توسعه خدمات اجتماعی و صلح مردمی
معاون هماهنگکننده انتظامی خوزستان از راهاندازی مرکز مشاوره رایگان در معاونت اجتماعی پلیس و فعالسازی دو شعبه حل اختلاف با همکاری دستگاه قضایی خبر داد و گفت: تاکنون ۶۲ درصد پروندههای ارجاعی به مراکز مشاوره و صلحیاری منجر به سازش شده است.
به گفته وی، تاکنون ۱۵۷ نفر از بزرگان و متنفذین اقوام و طوایف استان شناسایی و در طرح صلح و سازش مشارکت داده شدهاند که تأثیر بسزایی در کاهش کدورتها و پروندههای قضایی داشته است.
سرهنگ کلاگر با اشاره به عملکرد سامانه ۱۹۷ و مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰، گفت: در ۶ ماه نخست سال جاری بیش از یک میلیون و ۲۳۳ هزار تماس با ۱۱۰ ثبت شده که از این تعداد ۴۷۱ هزار مورد منجر به اعزام مأمور و تشکیل پرونده شده است.
وی افزود: در همین مدت میزان تقدیر از پلیس ۱۶ درصد افزایش و میزان انتقادها ۱۸ درصد کاهش داشته است. همچنین ناوگان پلیس ۱۱۰ در اهواز بهطور کامل بازسازی و نوسازی شده است.
کلاگر با اشاره به مطالبه عمومی مردم در زمینه مقابله با سرقت گفت: امسال کشف سرقتها ۵۹ درصد و وقوع آن ۱۲ درصد کاهش یافته است. تاکنون ۱۵۷ باند سرقت در استان متلاشی شدهاند و در حوزه جرائم مهم از جمله سرقت مسلحانه و تجاوز به عنف، ۹۴ درصد کشفیات حاصل شده است.
وی افزود: خوزستان با وجود داشتن پنج درصد جمعیت کشور، ۲۰ درصد کمتر از میانگین کشوری در حوزه سرقت قرار دارد و برآوردها نشان میدهد استان از امنیت مطلوبی برخوردار است.
به گفته معاون هماهنگکننده انتظامی خوزستان، در نیمه نخست امسال ۱۴ هزار میلیارد تومان کالای قاچاق و بیش از پنج میلیون لیتر فرآورده سوختی کشف شده که نسبت به سال گذشته ۱۶ درصد افزایش داشته است.
وی افزود: از ۳۰ شهریورماه مجوز سلاحهای شکاری به فراجا محول شده است و در حوزه جرائم سایبری نیز نسبت به سال گذشته ۱۳ درصد کاهش پروندهها ثبت شده است.
سرهنگ کلاگر با اشاره به روحیه ایثار و توانمندی جوانان خوزستانی گفت: از علاقهمندان به خدمت در نیروی انتظامی دعوت میشود برای ثبتنام به واحد گزینش مراجعه کنند؛ آزمون استخدامی فراجا پایان این هفته برگزار خواهد شد.
