احداث مهمانسراهای ارزان قیمت در مشهدخشنودی رهبری را به همراه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد علم الهدی ظهر یکشنبه در مراسم افتتاحیه مهمانسرای ارزان قیمت «فدک» استان قزوین که با حضور امام جمعه و استاندار قزوین برگزار شد بیان کرد: پیش از این و در زمانی که خبر انعقاد قرارداد احداث زائرسراهای ارزان قیمت استانی را به رهبر معظم انقلاب دادم لبخند رضایت بر لب ایشان نشست و بسیار از این اقدام خشنود شدند.

وی با بیان اینکه تشکیل بنیاد زائر در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری و با هدف احداث زائرسراهای ارزان‌قیمت بوده است بیان کرد: مقرر است تااین بنیاد ۳۰ هزار تخت زائرسرای ارزان قیمت احداث کند.

امام جمعه مشهد با بیان اینکه به طور حتم رهبر معظم انقلاب از این افتتاحیه نیز خوشحال خواهند شد ادامه داد: زمانی که رهبری در بیمارستان بودند من خدمت ایشان رسیدم و خبر انعقاد قرارداد احداث زائرسراهای استانی را به ایشان دادم که لبخندی بر لبان ایشان نشست که حاکی از رضایت رهبر معظم انقلاب از این کار داشت.

وی با تاکید بر اینکه مهمانسراهای ارزان قیمت برای تسهیل زیارت و با کمترین هزینه اقشار اسیب پذیر و مستضعف در دستور کار قرار دارد بیان کرد: نباید اجازه داد که این مهمانسرا ها به محل اسکان اشراف و طبقه مرفه تبدیل شود.

ایت الله علم الهدی ابراز کرد: امیدواریم که خیران در این راه پیشقدم شده و با کمک های خیرخواهانه مقدمات سفر اقشار آسیب پذیر جامعه را برای زیارت بارگاه ملکوتی ثامن الحجج(ع) فراهم کنند.

امام جمعه مشهد همچنین طرح اهدای زمین و پروانه رایگان توسط شهرداری مشهد به سایر استان‌ها به منظور احداث زائرسراهای ارزان قیمت را اقدامی شایسته و قابل تحسین عنوان کرد.