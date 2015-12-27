افزایش ۱۳۵ درصدی ثبت نام انتخابات مجلس شورای اسلامی در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر طهماسبی عصر یکشنبه در همایش آموزشی و توجیهی اعضای هیئت‌های بازرسی انتخابات شهرستان و استان گلستان اظهار کرد: در دوره نهم مجلس شورای اسلامی ۱۳۰ نفر برای مجلس شورای اسلامی ثبت‌نام کرده بودند که امسال شاهد رشد ۱۳۵ درصدی بودیم.

وی افزود: در حوزه انتخابیه گرگان و آق‌قلا در دوره نهم ۴۰ نفر و در این دوره ۹۴ نفر، علی‌آباد در دوره قبل ۱۲ نفر و این دوره ۲۷ نفر، رامیان و آزادشهر دوره قبل ۱۷ نفر و این دوره ۴۶ نفر، کردکوی و دیگر شهرستان‌های این حوزه در دوره قبل ۱۶ نفر و این دوره ۴۵ نفر، در گنبدکاووس در دوره قبل ۱۷ نفر و این دوره ۳۳ نفر در حوزه انتخابیه مینودشت و دیگر شهرستان‌ها در دوره قبل ۲۸ نفر و این دوره ۶۰ نفر ثبت‌نام کرده‌اند.

به گفته وی، در دوره نهم ۷ خانم و در این دوره ۲۲ خانم برای انتخابات مجلس ثبت‌نام کرده‌اند که ۲۱۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

طهماسبی تصریح کرد: از ثبت‌نام کنندگان انتخابات مجلس شورای اسلامی ۱۷ درصد اصلاح‌طلب، ۱۵ درصد اصولگرا و ۶۸ درصد مستقل یا اعتدال‌گرا هستند.

وی افزود: تعداد ثبت‌نام کنندگان مجلس خبرگان نیز ۱۶ نفر است که یک نفر خانم و ۱۵ نفر آقا هستند.

طهماسبی اظهار کرد: از یک‌میلیون و ۹۱۶ هزار نفر جمعیت استان گلستان یک‌میلیون و ۳۲۰ هزار نفر واجد شرایط رأی دادن هستند که از این تعداد ۵۷ هزار و ۹۶۹ نفر رأی اولی به شمار می‌روند.

وی تأکید کرد: درمجموع در استان بر اساس انتخابات گذشته یک هزار و ۴۹۳ صندوق رأی داریم که از این تعداد ۲۲۰ صندوق سیار است که امسال تلاش می‌شود تا این تعداد به حداقل برسد.

طهماسبی خاطرنشان کرد: در دوماه گذشته ۳۵۰ جلسه انتخاباتی کاندیداهای احتمالی در استان برگزار شده است.

به گفته وی، در انتخابات پیش رو با چهار رکن امنیت، سلامت، رقابت و مشارکت مردم مواجه هستیم.