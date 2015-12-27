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۶ دی ۱۳۹۴، ۱۸:۰۵

رئیس ستاد انتخابات گلستان خبر داد:

افزایش ۱۳۵ درصدی ثبت نام انتخابات مجلس شورای اسلامی در گلستان

افزایش ۱۳۵ درصدی ثبت نام انتخابات مجلس شورای اسلامی در گلستان

گرگان - معاون سیاسی و امنیتی استاندار و رئیس ستاد انتخابات استان گلستان گفت: ۳۰۵ گلستانی برای انتخابات مجلس شورای اسلامی دهم ثبت نام کردند که نشان دهنده رشد ۱۳۵ درصدی نسبت به دوره قبل است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر طهماسبی عصر یکشنبه در همایش آموزشی و توجیهی اعضای هیئت‌های بازرسی انتخابات شهرستان و استان گلستان اظهار کرد: در دوره نهم مجلس شورای اسلامی ۱۳۰ نفر برای مجلس شورای اسلامی ثبت‌نام کرده بودند که امسال شاهد رشد ۱۳۵ درصدی بودیم.

وی افزود: در حوزه انتخابیه گرگان و آق‌قلا در دوره نهم ۴۰ نفر و در این دوره ۹۴ نفر، علی‌آباد در دوره قبل ۱۲ نفر و این دوره ۲۷ نفر، رامیان و آزادشهر دوره قبل ۱۷ نفر و این دوره ۴۶ نفر، کردکوی و دیگر شهرستان‌های این حوزه در دوره قبل ۱۶ نفر و این دوره ۴۵ نفر، در گنبدکاووس در دوره قبل ۱۷ نفر و این دوره ۳۳ نفر در حوزه انتخابیه مینودشت و دیگر شهرستان‌ها در دوره قبل ۲۸ نفر و این دوره ۶۰ نفر ثبت‌نام کرده‌اند.

به گفته وی، در دوره نهم ۷ خانم و در این دوره ۲۲ خانم برای انتخابات مجلس ثبت‌نام کرده‌اند که ۲۱۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

طهماسبی تصریح کرد: از ثبت‌نام کنندگان انتخابات مجلس شورای اسلامی ۱۷ درصد اصلاح‌طلب، ۱۵ درصد اصولگرا و ۶۸ درصد مستقل یا اعتدال‌گرا هستند.

وی افزود: تعداد ثبت‌نام کنندگان مجلس خبرگان نیز ۱۶ نفر است که یک نفر خانم و ۱۵ نفر آقا هستند.

طهماسبی اظهار کرد: از یک‌میلیون و ۹۱۶ هزار نفر جمعیت استان گلستان یک‌میلیون و ۳۲۰ هزار نفر واجد شرایط رأی دادن هستند که از این تعداد ۵۷ هزار و ۹۶۹ نفر رأی اولی به شمار می‌روند.

وی تأکید کرد: درمجموع در استان بر اساس انتخابات گذشته یک هزار و ۴۹۳ صندوق رأی داریم که از این تعداد ۲۲۰ صندوق سیار است که امسال تلاش می‌شود تا این تعداد به حداقل برسد.

طهماسبی خاطرنشان کرد: در دوماه گذشته ۳۵۰ جلسه انتخاباتی کاندیداهای احتمالی در استان برگزار شده است.

به گفته وی، در انتخابات پیش رو با چهار رکن امنیت، سلامت، رقابت و مشارکت مردم مواجه هستیم.

کد مطلب 3011108

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